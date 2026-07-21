Εξελίξεις προκύπτουν σε σχέση με την εξαγορά ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην περιοχή Περνέρα του Πρωταρά, που φέρεται να πέρασε στα χέρια του Ταμείου Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΕΤΥΚ).

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του «Φ», ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης του Pola Costa Beach Hotel Apts έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την ακύρωση της διαδικασίας εξαγοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω πλειστηριασμού.

Το ξενοδοχείο εξαγοράστηκε από το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, όπως είχε αναφέρει και ο «Φ» σε προηγούμενο δημοσίευμά του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συγκρότημα έχει σφραγιστεί και ότι ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης έχει αποχωρήσει από τον χώρο, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προχωρήσουν με καταμέτρηση του εξοπλισμού, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, ανήκει στην εταιρεία που διαχειριζόταν προηγουμένως το ξενοδοχείο.

Η υπόθεση πάντως έχει ήδη καταχωριστεί ενώπιον δικαστηρίου.

Στα €5 εκατ. το ποσό της εξαγοράς

Η διαδικασία πλειστηριασμού συνδεόταν με δανειακή οφειλή ύψους €605.000, από την πρώην ιδιοκτήτρια εταιρεία του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στον «Φ», οι καθυστερημένες οφειλές αφορούσαν περίοδο μερικών μηνών και δεν επρόκειτο για μη εξυπηρετούμενο δάνειο που παρέμενε για χρόνια στα συρτάρια της τράπεζας. Μάλιστα, μέρος της οφειλής φέρεται να αφορούσε πρόσφατα δάνεια που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρείας και της τράπεζας, για την ανακαίνιση του εστιατορίου, το οποίο παρέμενε κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών. Το δε ξενοδοχείο φαίνεται να παρέμενε κλειστό λόγω δημόσιων έργων για κατασκευή, μεταξύ άλλων, πεζόδρομου στην περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στον χώρο λειτουργούσε καφετέρια, από τα έσοδα της οποίας καταβλήθηκαν χρηματικά ποσά προς την τράπεζα για την εξυπηρέτηση του δανείου. Η επιφυλασσόμενη τιμή του πλειστηριασμού ανερχόταν στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το τελικό ποσό της εξαγοράς φαίνεται να έφτασε κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πληροφορίες μας λένε πως από πλευράς της εταιρείας, προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ο ισχυρισμός ότι η αξία της εξασφάλισης ήταν πολλαπλάσια του ύψους της δανειακής οφειλής, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πως βρίσκονταν σε συζητήσεις με την τράπεζα για προσωρινή αναδιάρθρωση του δανείου, μέχρι την πλήρη επαναλειτουργία του ξενοδοχείου. Αναδιάρθρωση που ποτέ δεν εγκρίθηκε, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση.

Τι περιλαμβάνει η εξαγορά

Η εξαγορά αφορούσε το ένα δεύτερο μερίδιο δύο ακινήτων, με αριθμούς εγγραφής 0/15205 και 0/15206, τα οποία τέθηκαν από κοινού σε πλειστηριασμό.

Το πρώτο τεμάχιο έχει έκταση 7.101 τ.μ. και το δεύτερο 1.456 τ.μ., με τη συνολική τους έκταση να ανέρχεται σε 8.557 τ.μ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εντός των δύο τεμαχίων βρίσκονται δύο τουριστικά συγκροτήματα. Το ένα για το οποίο γίνεται ο λόγος δεν εμφανίζεται στις σχετικές εγγραφές του Κτηματολογίου, το οποίο αναφέρεται και στο έντυπο του πλειστηριασμού. Υποστηρίζεται, πως κάποιες επιπλέον κατασκευές δεν περιλαμβάνονταν στο αντικείμενο και στην τιμή της αρχικής εξαγοράς και προβάλλονται σχετικές αξιώσεις.

Η συνέχεια ενώπιον της Δικαιοσύνης

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τη δικαστική διαδικασία και τις αποφάσεις που ενδέχεται να εκδοθούν. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παραμένει ανοικτό το ζήτημα της εξαγοράς, καθώς σε ισχύ φαίνεται να βρίσκεται μόνο προσωρινό διάταγμα που δεν επιτρέπει προσθηκομετατροπές μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Αξίζει να σημειωθεί πως για την ακίνητη περιουσία υπάρχουν τέσσερις ανοικτοί φάκελοι στο Κτηματολόγιο, που αφορούν κυρίως την κατασκευή δρόμων.

Σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα, ο μέγιστος αριθμός ορόφων είναι οι 3, ενώ τα 460 τ.μ. αφορούν το υπόγειο, τα 275 τ.μ. το ισόγειο, τα 1.580 τ.μ. τους ορόφους και τα 235 τ.μ. το υπόστεγο.