Νέα επιχειρηματική συμμαχία στον κλάδο της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργείται με την είσοδο της EOS Capital Partners, του Latsco Family Office και της Ireon Technologies στη μετοχική βάση της Nova ICT.

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office ανακοίνωσαν την από κοινού απόκτηση ποσοστού 30% της Nova ICT, μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας και επικοινωνιών.

Στο νέο μετοχικό σχήμα συμμετέχει και η Ireon Technologies Limited, θυγατρική της Motor Oil, συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη. Μαζί με τον υφιστάμενο βασικό μέτοχο της Nova ICT, οι νέοι επενδυτές συγκροτούν μια συμμαχία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω του EOS Hellenic Renaissance Fund II της EOS Capital Partners και εντάσσεται στη στρατηγική του επενδυτικού ταμείου για τοποθετήσεις σε ελληνικές επιχειρήσεις με αναπτυξιακές και εξαγωγικές προοπτικές.

Τα έργα της Nova ICT

Η Nova ICT αναπτύσσει ψηφιακές λύσεις και υλοποιεί σύνθετα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι δραστηριότητές της καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τους τομείς:

Της Υγείας.

Της Άμυνας.

Της Πολιτικής Προστασίας.

Της ψηφιοποίησης αρχείων.

Των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Των έξυπνων πόλεων.

Του πολιτισμού και του τουρισμού.

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της είναι η ανάπτυξη ενός ευρύτερου οικοσυστήματος συνεργασιών με διεθνείς τεχνολογικούς παρόχους και εξειδικευμένους συνεργάτες. Στόχος είναι η δημιουργία λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες σύνθετων έργων.

Παράλληλα με την παρουσία της στην ελληνική αγορά, η Nova ICT επεκτείνεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διασυνοριακά έργα, επενδύοντας στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Στόχος η ανάπτυξη στην Ευρώπη

Ο Senior Partner της EOS Capital Partners, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, δήλωσε ότι η Nova ICT διαθέτει «την ποιότητα διοικητικής ομάδας, την εξωστρέφεια και το ιδιαίτερο επιχειρηματικό μοντέλο» που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Chief Investment Officer του Latsco Family Office, Νικόλαος Βουτυχτής, ανέφερε ότι η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για τοποθετήσεις σε κλάδους που μπορούν να συμβάλουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Σημείωσε ακόμη ότι αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας των δύο πλευρών στην ανάπτυξη λογισμικού αιχμής και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για κρίσιμες υποδομές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, δήλωσε ότι η συμμετοχή της EOS Capital Partners, του Latsco Family Office και της Ireon Technologies ενισχύει το κεφαλαιακό και στρατηγικό υπόβαθρο της εταιρείας, επιτρέποντάς της να συνεχίσει την ανάπτυξή της στον χώρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Capital.gr