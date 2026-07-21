Ουσιαστικό βήμα για εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης θεωρείται η νέα πλατφόρμα iJustice η οποία τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία. Θα καλύπτει ηλεκτρονικές καταχωρήσεις, ενσωματώνει νέες λειτουργικές δυνατότητες και περιλαμβάνει τα δύο νέα υπό σύσταση δικαστήρια, το Ναυτοδικείο και το Εμπορικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Καινοτομίας Νικόδημο Δαμιανού, το νέο σύστημα είναι εύχρηστο και φιλικό στον χρήστη. Παρουσιάζοντας τη νέα πλατφόρμα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να τερματιστεί το ejustice που πήρε 4χρόνια να ολοκληρωθεί με δύο χρόνια καθυστέρηση. Τον Μάρτιο του 2025, είπε, άρχισε η νέα προσπάθεια για το νέο σύστημα σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και την δικαστική εξουσία.

Ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε και στο τι έρχεται μετά την μετεξέλιξη του συστήματος στη νέα του φάση, σημειώνοντας ότι το 2027 θα ενταχθούν στο σύστημα όλα τα δικαστήρια ποινικής δικαιοδοσίας, το σύστημα ενταλμάτων πληρωμής προστίμων της Αστυνομίας, ενώ μελετάται η εισαγωγή και της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Η ψηφιοποίηση των δικαστηρίων συνεχίζεται, όπως η ψηφιακή ηχογράφηση των δικών, η αποψηφιοποίηση των πρακτικών, οι εξ αποστάσεως δίκες, η εγκατάσταση οθονών στις δικαστικές αίθουσες για την επίδειξη των τεκμηρίων, κ.ά.» ανέφερε.

Στη σημασία του συστήματος για να αναδειχθεί η Κύπρος διεθνώς στον τομέα της δικαιοσύνης και να καταστεί ανταγωνιστική, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς. Όπως είπε, υπάρχουν πολλά αιτήματα των δικηγόρων σε εξέλιξη και αναμένεται ότι τον επόμενο χρόνο θα δούμε νέα έργα.

Ο πρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αντρέας Τσερκέζος αναφέρθηκε στο τι σημαίνει το iJustice σήμερα σε αριθμούς: Υπάρχουν ηλεκτρονικά καταχωρημένες 102.000 υποθέσεις, 1,3 εκατ. καταχωρήσεις που αφορούν εναρκτήρια έγγραφα, έγγραφα ενημέρωσης υπόθεσης, ενδιάμεσες αιτήσεις, αιτήματα κ.ά., 3,5 εκατ. καταχωρημένα έγγραφα και 9.000 εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το έργο της νέας πλατφόρμας iJustice χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελείται από τέσσερις φάσεις. Όπως είπε, η μεγαλύτερη αναβάθμιση αφορά τις ενδιάμεσες αιτήσεις, η ένταξη του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, ενώ στις επόμενες φάσεις θα ενσωματωθεί το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, η δικαιοδοσία τρίτου βαθμού του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το Διεθνές Διοικητικό Δικαστήριο Προσφύγων και όλα τα ποινικά Δικαστήρια.

Εξηγώντας τι σημαίνει πρακτικά για τους δικηγόρους η νέα αναβάθμιση του iJustice, ο κ. Βορκάς είπε ότι από το γραφείο τους θα καταχωρούν τα δικόγραφα, θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις απαντήσεις των αντίπαλων δικηγόρων, θα παραχωρούν ό,τι πληροφορίες ή έγγραφα ζητήσουν τα Δικαστήρια και με αυτό τον τρόπο θα εξοικονομείται δικαστικός χρόνος. Στόχος, είπε, είναι σε δυο χρόνια να έχουμε αποφάσεις.

Για τους δικαστές, όπως εξήγησε ο κ. Τσερκέζος, η νέα ρύθμιση θα σημαίνει ν’ αφήσουν τους τεράστιους φακέλους και να έχουν όλα τα έγγραφα μιας υπόθεσης σε ηλεκτρονική μορφή. Θα μπορούν να εργάζονται και από το σπίτι, θα έχουν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά και θα μπορεί τον ίδιο φάκελο να τον έχουν και άλλοι δικαστές όταν δεν πρόκειται για μονομελές Δικαστήριο.