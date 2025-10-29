Περί τα μέσα του 2026 θα είναι έτοιμο το νέο e-justice, το ηλεκτρονικό δηλαδή σύστημα καταχώρησης δικαστικών εγγράφων με τη συμμετοχή εκτός από διαδίκων και υπηρεσιών από το δημόσιο.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία που ανέλαβε να λειτουργήσει το e-justice, ως καθολικό σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων στη δικαιοσύνη, έγιναν ενέργειες για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού που να καλύπτει όλα τα ζητήματα, ώστε να μην εμφανιστούν εκ νέου τα προβλήματα με το προηγούμενο σύστημα. Ως γνωστόν, το e-justice είχε τεθεί σε εφαρμογή αρχές του 2025, ωστόσο παρατηρήθηκαν πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα ο δικηγορικός κόσμος να ζητήσει τον τερματισμό του πριν καν εφαρμοστεί καλά καλά. Δόθηκε χρόνος στην εταιρεία να επιλύσει τα ζητήματα, όμως τελικά η σύμβαση καταγγέλθηκε.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αλλά και με ανάρτηση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, φαίνεται ότι το νέο σύστημα θα είναι έτοιμο περί τα μέσα του επόμενου έτους. Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Κύπρος έχει υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει για να λάβει τη σχετική οικονομική βοήθεια. Η αναφορά αυτή έγινε λόγω της σύστασης Διοικητικού Εφετείου γι’ αυτό και αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή του συστήματος iJustice ώστε να αντικατοπτρίζει τα νέα δεδομένα.

Στο μεταξύ, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο προκήρυξε πρόσφατα τρεις νέες θέσεις Δικαστή, Διοικητικού Εφετείου. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αν. Αρχιπρωτοκολλητή, Γραμματέα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστικού Συμβουλίου, μέχρι την 21 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, Δικαστής του Διοικητικού Εφετείου, πρέπει να είναι δικηγόρος με 12ετή τουλάχιστον πείρα στην άσκηση του επαγγέλματος και υψηλού ηθικού επιπέδου. Όλοι οι υποψήφιοι προς διορισμό, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία θα καλύπτει θέματα προσωπικότητας, επάρκειας και εν γένει καταλληλότητας των υποψηφίων.