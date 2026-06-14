Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ύστερα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη συμφωνίας.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί».

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… June 14, 2026

Όπως σημείωσε, «και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ο Σεμπάζ Σαρίφ πρόσθεσε ότι η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία, ενώ εξέφρασε ευχαριστίες προς το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία για τη συμβολή τους στη διαμεσολαβητική προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών, με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής.

Τραμπ: «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας»

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους!», έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει».

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ιράν: Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν το τέλος του πολέμου

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διαρρέει πως δεν θα επιτεθεί σήμερα στο Ισραήλ ως συνέχεια του χτυπήματος στη Βηρυτό. Τρία στελέχη της κυβέρνησης του Ιράν, υπό καθεστώς ανωνυμίας, δηλώνουν ότι αυτό αποτελεί απτή απόδειξη συναίνεσης με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε: «Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν σημαίνει ότι εμπιστευόμαστε τον εχθρό. Συντάχθηκε ακριβώς παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης. Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ωστόσο υιοθέτησε θριαμβευτικό τόνο μέσω της κρατικής ραδιοτηλεόρασης IRIB.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν το τέλος του πολέμου», μετέδωσε.

Τι προβλέπει το πλαίσιο της συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του.

Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελάφρυνσής τους, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν προβλέπεται οικονομική ενίσχυση της Τεχεράνης.

«Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η αλλαγή καθεστώτος. Αυτή είναι η τρίτη ομάδα με την οποία έχουμε διαπραγματευτεί και είναι η πιο λογική μέχρι σήμερα».

Σε σχέση με το πυρηνικό υλικό του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με το θέμα αργότερα.

«Θα ασχοληθούμε με την πυρηνική σκόνη όταν είμαστε έτοιμοι να πάμε και να το κάνουμε. Θα έλεγα μέσα στους επόμενους έναν ή δύο μήνες, δεν υπάρχει βιασύνη», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ακίνδυνη».

Τηλεφωνική επικοινωνία με Νετανιάχου και απειλές από την Τεχεράνη

Σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, ότι ενδέχεται να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εύθραυστη.

Ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι προχώρησαν σε νέες απειλητικές δηλώσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, προειδοποιώντας ότι η ενέργεια αυτή δεν θα μείνει αναπάντητη.

Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου και την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού, οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επισήμως ότι έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.