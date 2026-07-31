Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να κάνουμε την «κατ’ οίκον εργασία» (homework) για να καταστεί δυνατή η συνάντηση 5+1, αναφέρει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε νέα ανάρτησή του επαναλαμβάνοντας την ετοιμότητά του να συναντάται με τον «ομόλογό του» – όπως αναφέρθηκε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη – «όσο πιο συχνά γίνεται».

Σε νέα του ανάρτηση το μεσημέρι, ο Τ/κ ηγέτης επαναλαμβάνει τις θέσεις που έχει εκφράσει για την διαδικασία στο Κυπριακό και θεωρεί σημαντικές, όπως ότι δεν θέλει διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων, ή διευρυμένη συνάντηση 5+1 για χάρη μιας διευρυμένης συνάντησης. Θέλει, αναφέρει, οι διαπραγματεύσεις να καταλήξουν σε λύση, και μια συνάντηση 5+1 να αποφέρει αποτελέσματα.

Ως δεύτερο σημεία αναφέρει ότι θέλει οι δύο ηγέτες να συνεργαστούν στη Λευκωσία, όχι στο «τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αλλά στο «τραπέζι της συζήτησης», πριν από την 5+1, για να βρεθούν τουλάχιστον λύσεις σε ορισμένα ΜΟΕ και να εγκαταλειφθούν προσεγγίσεις που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη.

Λέει ακόμη ότι «στο πλαίσιο της αντίληψης ότι ‘αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά’, δεν θεωρούμε σωστό να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις χωρίς να συμφωνήσουμε στη μεθοδολογία». Επίσης υποστηρίζει ότι «είμαστε ομόλογοι του κ. Χριστοδουλίδη· δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειές του να δημιουργήσει μια διαφορετική αντίληψη στο πλαίσιο της αρχής της ισότητας».

Ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι δεν θεωρεί τη μορφή των συναντήσεων του Γενικού Γραμματέα στο νησί και τον «οδικό χάρτη» – κατά την έκφρασή του – που περιέγραψε στην τελική δήλωσή του «ως νίκη για εμάς και ήττα για την ελληνοκυπριακή πλευρά».

Κατά την άποψή του, γράφει, εάν κάποιος επιθυμεί πρόοδο προς μια λύση – αν και θεωρεί, όπως λέει, αδύνατο να προβλεφθεί σε αυτό το σημείο εάν θα επιτευχθεί λύση στο τέλος της διαδρομής – αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και η δημιουργία της σωστής βάσης για την πρόοδο προς μια λύση είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει αισθάνεται ήσυχος γνωρίζοντας ότι προχωράμε στο πλαίσιο του ‘οδικού χάρτη’ στον οποίο είχε αναφερθεί πριν τις «προεδρικές εκλογές» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι «βρισκόμαστε σε πιο σωστή θέση από ό,τι ήμασταν πριν από την επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στο νησί».

ΚΥΠΕ