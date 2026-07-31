Αύξηση 2,3% σε ετήσια βάση κατέγραψε τον Ιούνιο του 2026 ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο δείκτης ανήλθε στις 125,8 μονάδες, με έτος βάσης το 2021, παρουσιάζοντας άνοδο 0,3% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Μηνιαία αύξηση σε τρεις τομείς

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3% στα μεταλλεία και λατομεία, στη μεταποίηση και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα, στην παροχή νερού και την ανάκτηση υλικών καταγράφηκε μείωση 0,2%.

Ετήσια άνοδος σε όλους τους τομείς

Σε ετήσια βάση, αυξήσεις σημειώθηκαν σε όλους τους βασικούς τομείς της βιομηχανίας. Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε η παροχή νερού και ανάκτηση υλικών, με 5,8%.

Ακολούθησαν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με 3,6%, η μεταποίηση με 1,8% και τα μεταλλεία και λατομεία με 1,6%.

Άνοδος 10,8% στα ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα

Μεταξύ των μεταποιητικών κλάδων, τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κατέγραψε η κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με 10,8%.

Αύξηση 5,6% σημειώθηκε στην κατασκευή επίπλων, στις άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και στην επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η παραγωγή βασικών μετάλλων και η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 5,2%, ενώ άνοδο 4,1% παρουσίασε η βιομηχανία ξύλου και η κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εξαιρουμένων των επίπλων.

Στην κατασκευή μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών καταγράφηκε αύξηση 2,6%.

Αντίθετα, η βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού παρουσίασε οριακή μείωση 0,2%. Στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών δεν σημειώθηκε μεταβολή.