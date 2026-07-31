Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έξαρση σε περιστατικά εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) στο κινητό, παριστάνοντας ψευδώς την Αστυνομία Κύπρου.

Στα μηνύματα υπάρχει σύνδεσμος με τον οποίο οι επιτήδειοι καλούν ανυποψίαστους πολίτες όπως τον ανοίξουν για να προχωρήσουν σε πληρωμή εξωδίκου, με πρόθεση την απόσπαση προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων και χρημάτων.

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.

Συμβουλές Προστασίας: