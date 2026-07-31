Στα €20,1 δισ. ανήλθε το χρέος των νοικοκυριών στην Κύπρο στο τέλος Μαρτίου 2026, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 55% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τους Τριμηνιαίους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο δείκτης χρέους των νοικοκυριών κατέγραψε οριακή αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016, ωστόσο, παρουσιάζει αισθητή μείωση κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες.

Το χρέος των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €40 δισ., με τον δείκτη να βρίσκεται στο 109% του ΑΕΠ. Και σε αυτή την περίπτωση καταγράφηκε οριακή τριμηνιαία αύξηση, ενώ συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2016 σημειώνεται μείωση κατά περίπου 97 ποσοστιαίες μονάδες.

Στα €65,3 δισ. το ενεργητικό των νοικοκυριών

Το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα διαμορφώθηκε στα €65,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου.

Από το σύνολο:

το 53% αφορούσε μετρητά, καταθέσεις και δάνεια,

το 4% χρεόγραφα,

το 26% μετοχές,

το 17% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Ενεργητικό €79,6 δισ. για τις επιχειρήσεις

Το ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα €79,6 δισ.

Το 22% ήταν τοποθετημένο σε μετρητά και καταθέσεις, το 5% σε δάνεια και το 0,5% σε χρεόγραφα. Οι μετοχές αντιπροσώπευαν το 39% και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία το 33%.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στα €6,1 δισ.

Οι μετοχές αποτελούσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία, με ποσοστό 45%, και ακολουθούσαν τα χρεόγραφα με 29%. Ποσοστό 18% αφορούσε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, 7% μετρητά και καταθέσεις και 2% δάνεια.

Επενδυτικοί οργανισμοί

Οι επενδυτικοί οργανισμοί διέθεταν ενεργητικό ύψους €7,6 δισ. σε χρηματοοικονομικά μέσα.

Το 80% ήταν επενδεδυμένο σε μετοχές, το 13% σε δάνεια και χρεόγραφα, το 4% σε μετρητά και καταθέσεις και το 3% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Συνταξιοδοτικά ταμεία

Οι επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθαν στα €5 δισ.

Το 55% αφορούσε μετοχές, το 14% μετρητά και καταθέσεις, το 13% δάνεια και το 6% χρεόγραφα. Ποσοστό 11% ήταν τοποθετημένο σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση «Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί» της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με τρίμηνο αναφοράς τον Μάρτιο του 2026.