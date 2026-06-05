Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και η Αννίτα Δημητρίου δικαιούνται να πανηγυρίζουν ως οι απόλυτοι νικητές των εκλογών, μετά και τη χθεσινή Ολομέλεια και την ψηφοφορία για την Προεδρία της Βουλής. Μετά την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές και το 27,1%, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανεξελέγη Πρόεδρος της Βουλής, κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκλογική μάχη και ανοίγοντας, παράλληλα, έναν νέο πολιτικό κύκλο. Η Αννίτα Δημητρίου είναι πλέον πιο ισχυρή από ποτέ εσωκομματικά και, ταυτόχρονα, αναδεικνύεται στον νέο ισχυρό παίκτη στον χώρο της Δεξιάς, ανοίγοντας ήδη, για πολλούς, τον δρόμο προς την αρένα των προεδρικών εκλογών του 2028.

Η συνάντηση με Αβέρωφ

Σύμφωνα με ένα σενάριο, είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τετάρτης, συνάντηση του Φειδία Παναγιώτου με την Αννίτα Δημητρίου και τον Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά την οποία, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, είχε γίνει το πρώτο βήμα της συμφωνίας. Αυτό που έμενε να διαφανεί ήταν κατά πόσο ο Φειδίας Παναγιώτου θα παρέμενε σταθερός στη θέση του και θα έπειθε και το κόμμα του.

Πότε κλείδωσε η ψήφος της Άμεσης Δημοκρατίας

Από νωρίς χθες το πρωί είχε αναπτυχθεί έντονο παρασκήνιο γύρω από την ψήφο της Άμεσης Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για την Προεδρία της Βουλής. Στο σενάριο κατά το οποίο οι τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας ψήφιζαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, μαζί με τις ψήφους του ΕΛΑΜ, περνούσε στον β’ γύρο και άφηνε εκτός την Αννίτα Δημητρίου. Γι’ αυτό και υπήρχαν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, συγκεχυμένες πληροφορίες γύρω από το πώς θα προχωρούσε το ΕΛΑΜ.

Όπως ξεκαθάρισε στην πορεία, το ΕΛΑΜ είχε λάβει απόφαση να προχωρήσει με την υποψηφιότητα του προέδρου του, Χρίστου Χρίστου. Ωστόσο, είχε γίνει βολιδοσκόπηση από πλευράς του προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, προς τον Χρίστο Χρίστου, ώστε να εξεταστεί αυτό το σενάριο.

Γι’ αυτό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε ενημερώσει τόσο την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του όσο και τη Γραμματεία ότι η στήριξη του ΕΛΑΜ θα ήταν δεδομένη, εάν εξασφαλιζόταν και η ψήφος των τεσσάρων βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας. Οι τελευταίοι είχαν διευκρινίσει από νωρίς χθες ότι θα ακολουθούσαν κοινή γραμμή και θα ψήφιζαν όλοι το ίδιο.

Στα συλλογικά όργανα του ΔΗΚΟ συζητήθηκε επίσης και το σενάριο κατά το οποίο ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν θα περνούσε στον β’ γύρο, καθώς και το τι θα έπραττε σε αυτή την περίπτωση το κόμμα. Η απόφαση που λήφθηκε ήταν, κατά πλειοψηφία, υπέρ της ψήφου προς την Αννίτα Δημητρίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έγινε ψηφοφορία, ωστόσο οι τοποθετήσεις ήταν συντριπτικά υπέρ της προέδρου του ΔΗΣΥ. Ακούστηκαν, πάντως, και τουλάχιστον δύο τοποθετήσεις υπέρ της τήρησης αποχής. Δεν ακούστηκε καμία άποψη υπέρ της ψήφισης του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου.

Από πλευράς ΕΛΑΜ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα, ο Χρίστος Χρίστου είπε στους βουλευτές ότι θα μπορούσε να εξεταστεί και το σενάριο στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου, στην περίπτωση που υπήρχε προοπτική να περάσει στον β’ γύρο, κάτι που μπορούσε να γίνει με τις τέσσερις ψήφους της Άμεσης Δημοκρατίας.

Γι’ αυτό και η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΑΜ κράτησε αρκετή ώρα, αναμένοντας στην ουσία την απόφαση της Άμεσης Δημοκρατίας. Όταν ξεκαθάρισε, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας της Ολομέλειας, ότι οι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας θα ψήφιζαν από τον πρώτο γύρο την Αννίτα Δημητρίου, τότε δεν υφίστατο πλέον θέμα συζήτησης για ψήφιση της υποψηφιότητας του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ως εκ τούτου, προχώρησαν με την υποψηφιότητα του Χρίστου Χρίστου.

Κάπου εδώ τελείωσαν, ουσιαστικά, όλα και το σκηνικό είχε ξεκαθαρίσει, αφού με τις 17 ψήφους των βουλευτών του ΔΗΣΥ και τις τέσσερις της Άμεσης Δημοκρατίας η Αννίτα Δημητρίου περνούσε άνετα στον β’ γύρο της διαδικασίας, με αντίπαλο τον Στέφανο Στεφάνου του ΑΚΕΛ, ο οποίος είχε δεδομένες τις ψήφους των 15 βουλευτών του κόμματός του και των τεσσάρων του ΑΛΜΑ. Από τη στιγμή, εξάλλου, που ήταν γνωστό ότι οι οκτώ βουλευτές του ΔΗΚΟ θα ψήφιζαν Αννίτα Δημητρίου στον τελευταίο γύρο και οι οκτώ του ΕΛΑΜ θα τηρούσαν αποχή, η ψηφοφορία στον β’ γύρο είχε απλώς διαδικαστικό χαρακτήρα.

Πιέσεις προς το ΕΛΑΜ ασκούνταν, βέβαια, και από πλευράς ΔΗΣΥ μέχρι την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευχθεί ένα σενάριο που θα άφηνε την Αννίτα Δημητρίου εκτός. Παρ’ όλα αυτά, το καθοριστικό σημείο ήταν η γνωστοποίηση της απόφασης της Άμεσης Δημοκρατίας για στήριξη της Αννίτας Δημητρίου.

Η ψήφος προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ είχε κλειδώσει, παρόλο που δεν είχε γίνει γνωστό, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, όταν ο Φειδίας Παναγιώτου, μαζί με τους τέσσερις βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, είχε συνάντηση με την Αννίτα Δημητρίου, παρουσία και του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, Ευθύμιου Δίπλαρου, στα γραφεία της Βουλής, μεταφέροντας κάποια αιτήματα.

Πρόκειται για τα αιτήματα στα οποία είχε αναφερθεί και σε δηλώσεις του, σε βίντεο μαζί με την Αννίτα Δημητρίου, για την αύξηση των συντάξεων, το επίδομα τέκνου και την ανέγερση 10.000 κατοικιών, με στόχο την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απάντηση ήταν πως τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν εξαρτώνται από τη Βουλή, ωστόσο αποτελούν θέσεις τις οποίες θα στηρίξει ο ΔΗΣΥ, ώστε να προωθηθούν ως πολιτικές. Λέγεται επίσης ότι ζητήθηκε η δημιουργία μίας ad hoc επιτροπής για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Φεύγοντας από τη συνάντηση, δεν είχε ξεκαθαρίσει την απάντησή του, αν και έφτασαν σε στελέχη του κόμματος πληροφορίες από το περιβάλλον του ότι έκλινε προς την Αννίτα Δημητρίου.

Αντιπαράθεση ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ

Το χθεσινό αποτέλεσμα έφερε και έντονη αντιπαράθεση του ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ. Τα δύο κόμματα, για τα οποία μέχρι προχθές υπήρχε σενάριο συνεργασίας για την Προεδρία της Βουλής, έβγαλαν μαχαίρια μεταξύ τους.

«Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής επιβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη του τόπου που πορεύεται και πολιτεύεται με ειλικρίνεια και καθαρότητα, μακριά από παζάρια και αλισβερίσια, πρακτικές που τόσο απογοητεύουν την κοινωνία. Η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, ήταν η υποψηφιότητα της Αριστεράς αλλά, ταυτόχρονα, εξέφρασε την αντιπολίτευση και ολόκληρο τον προοδευτικό και δημοκρατικό πόλο της χώρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ.

Πρόσθεσε, παράλληλα, πως «από την άλλη, οι παρασυναγωγές και οι επιλογές ορισμένων κομματικών ηγεσιών τις εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Η ηγεσία του ΔΗΚΟ συνέχισε τη δεξιά μετατόπισή της, εκλέγοντας τον Συναγερμό στην Προεδρία της Βουλής. Η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε με το καλημέρα, στηρίζοντας, από τον πρώτο γύρο μάλιστα, το κατ’ εξοχήν κόμμα του συστήματος και των τραπεζών. Το δε ΕΛΑΜ κρύφτηκε πίσω από την αποχή, αφού βέβαια ξεκαθάρισε επανειλημμένα ότι το πρόβλημά του ήταν το πρόσωπο και όχι ο Συναγερμός και οι πολιτικές του».

Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ έφερε την αντίδραση του ΔΗΚΟ. «Το ΑΚΕΛ για ακόμη μια φορά επέλεξε την πολιτική απομόνωση και την εκλογική αποτυχία, αλλά όπως συνηθίζει, του φταίνε όλοι οι άλλοι. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους. Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την τοξικότητα», ανέφερε.