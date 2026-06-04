Έκανε την έκπληξη η Άμεση Δημοκρατία καθώς με τις τέσσερις ψήφους που κατέθεσε υπέρ της Αννίτας Δημητρίου συνέβαλε καθοριστικά στην επανεκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής.

Η ψηφοφορία στον πρώτο γύρο

Η Αννίτα Δημητρίου έλαβε 21 ψήφους. Συγκεκριμένα, έλαβε 17 από τον ΔΗΣΥ και 4 από την Άμεση Δημοκρατία.

Ο Στέφανος Στεφάνου έλαβε συνολικά 19 ψήφους, 15 από το ΑΚΕΛ και 4 από ΑΛΜΑ.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έλαβε 8 από το ΔΗΚΟ και ο Χρίστος Χρίστου 8 ψήφους από το ΕΛΑΜ.

Η ψηφοφορία στον δεύτερο γύρο

Πρόεδρος της Βουλής για δεύτερη θητεία αναδείχθηκε η Αννίτα Δημητρίου με 29 ψήφους. Συγκεκριμένα, εξασφάλισε 17 ψήφους από τον ΔΗΣΥ, 8 από το ΔΗΚΟ και 4 από την Άμεση Δημοκρατία.

Ο Στέφανος Στεφάνου έλαβε 19 ψήφους, όσους δηλαδή είχε λάβει και στην πρώτη ψηφοφορία από το ΑΚΕΛ και το ΑΛΜΑ.

Απόχη ψήφισαν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ.