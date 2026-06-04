Επανεξελέγη στην Προεδρία της Βουλής η Αννίτα Δημητρίου. Στην πρώτη της ομιλία ευχαρίστησε θερμά τα κόμματα που την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.

Επεσήμανε πώς, «η σημερινή ψήφος αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ευθύνη. Όπως και στην πρώτη μου θητεία, έτσι και στη δεύτερη, υπόσχομαι να πορευτώ με απόλυτη πίστη στο Σύνταγμα, στους νόμους και στον Κανονισμό της Βουλής. Να διασφαλίζω ότι κάθε βουλευτής και κάθε βουλεύτρια έχει το δικαίωμα να ακουστεί, να συμμετέχει ισότιμα και να συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινοβουλευτικό έργο.

Αυτούσια η ομιλία της

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ευχαριστώ θερμά για την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας και για την εκλογή μου ξανά στην Προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Θέλω, ταυτόχρονα, να ευχαριστήσω το Σώμα για την άψογη διαδικασία που προηγήθηκε. Στη σημερινή εποχή, όπου η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται καθημερινά, έχουμε χρέος να δίνουμε διαρκώς διαπιστευτήρια διαφάνειας, σοβαρότητας και δημοκρατικής ευθύνης.

Η σημερινή ψήφος αποτελεί για μένα ύψιστη τιμή και ευθύνη. Όπως και στην πρώτη μου θητεία, έτσι και στη δεύτερη, υπόσχομαι να πορευτώ με απόλυτη πίστη στο Σύνταγμα, στους νόμους και στον Κανονισμό της Βουλής. Να διασφαλίζω ότι κάθε βουλευτής και κάθε βουλεύτρια έχει το δικαίωμα να ακουστεί, να συμμετέχει ισότιμα και να συμβάλλει ουσιαστικά στο κοινοβουλευτικό έργο.

Όλοι και όλες εδώ μέσα εκπροσωπούμε όχι μόνο τους ψηφοφόρους μας, αλλά κάθε πολίτη. Εκείνους που μας ψήφισαν και εκείνους που δεν μας ψήφισαν. Αυτό θα πράξω και εγώ: με ισονομία, αντικειμενικότητα και θεσμική ευθύνη. Θα υπερασπίζομαι τους θεσμούς χωρίς διακρίσεις, χωρίς διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα σε όσους με στήριξαν και σε όσους επέλεξαν διαφορετικά.

Η Προεδρία της Βουλής είναι θεσμός. Ανήκει στη Δημοκρατία. Ανήκει στους πολίτες. Η στάση μου θα είναι σταθερή: σεβασμός στη διαφορετική άποψη, αυστηρή τήρηση της διαδικασίας, πάντοτε με ψυχραιμία και αίσθηση δικαιοσύνης.

Επιτρέψτε μου, όμως, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την παράταξή μου, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, που βγήκε πρόσφατα από τις εκλογές πιο ενωμένος και πιο δυνατός. Δίνοντας μας την ώθηση να επαναδιεκδικήσουμε το σημαντικό αυτό πολιτειακό αξίωμα με επιτυχία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατά την προηγούμενη θητεία έγιναν πολλά. Όχι από έναν άνθρωπο, αλλά μαζί, με τη συνδρομή των βουλευτών / βουλευτριών, των κοινοβουλευτικών ομάδων και του διοικητικού προσωπικού της Βουλής.

Αναβαθμίσαμε διαδικασίες, υποδομές και ψηφιακά εργαλεία.

Ενισχύσαμε τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια και τη συμμετοχή.

Ανοίξαμε τη Βουλή περισσότερο στους πολίτες, στους νέους, στους μαθητές, στους φοιτητές, στην κοινωνία των πολιτών.

Ενισχύσαμε την κοινοβουλευτική διπλωματία, αναβαθμίζοντας το κύρος της χώρας και κρατώντας το Κυπριακό ψηλά σε διεθνή βήματα.

Ιδιαίτερη σημασία δώσαμε και στη θεσμική μνήμη: στην καλύτερη οργάνωση, στην προσβασιμότητα της πληροφορίας, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιτροπών και στην καλύτερη επικοινωνία με τον πολίτη.

Για όλα αυτά οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διοικητικό μας προσωπικό που εργάστηκε με επαγγελματισμό και αφοσίωση, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή η τριπλή στρατηγική θα συνεχιστεί:

Πρώτον, με περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, του κύρους, των υποδομών και της διαδικασίας.

Δεύτερον, με Βουλή ανοικτή στους πολίτες, με διαφάνεια, συμμετοχή, αλληλεπίδραση και ενημέρωση.

Τρίτον, με Βουλή που λειτουργεί ως θεσμός προβολής της χώρας, ως ισότιμος συνομιλητής στον κόσμο, και ως μοχλός για τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δημοκρατία είναι να βλέπουν οι πολίτες τη δική τους Βουλή ως περιχαρακωμένο στεγανό, αποκομμένο από την κοινωνία, αδιάφορο απέναντι στις αγωνίες τους. Πολλές φορές βγαίνει το λάθος μήνυμα: ότι εμείς ασχολούμαστε με τις δικές μας επιδιώξεις ή με τα δικά μας προνόμια ενώ οι άνθρωποι έξω ανησυχούν για την ακρίβεια, τη στέγη, το κόστος ενέργειας, τις συντάξεις, την υγεία, την παιδεία, την ασφάλειά τους.

Αυτό δεν ισχύει και πρέπει όλοι μαζί να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Γι’ αυτό οι βουλευτές πρέπει να είναι κυρίως έξω, δίπλα στον κόσμο. Να ακούν, αλλά και να εξηγούν. Να μιλούν σε ένα κοινό κουρασμένο, θυμωμένο και καχύποπτο, πολλές φορές με το δίκιο του.

Να μειώσουμε τις αστοχίες, τους καυγάδες και τις άγονες αντιπαραθέσεις. Να ενισχύσουμε την αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού, που πλήττεται από την ισοπέδωση και την εύκολη απαξίωση.

Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Βουλή είναι ο αυθεντικός σύμμαχος του πολίτη. Εδώ υπάρχει ο θεσμικός μηχανισμός που αφουγκράζεται τους πολίτες και μετατρέπει τις αγωνίες τους σε λύσεις.

Δεν ζητώ να συμφωνούμε σε όλα. Αυτό ούτε γίνεται ούτε είναι υγιές σε μια δημοκρατία.

Ζητώ όμως να διαφωνούμε με επιχειρήματα, να αντιπαρατιθέμεθα με σεβασμό και να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε νομοσχέδιο, κάθε τροπολογία και κάθε απόφαση υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, επιχειρήσεις, κοινότητες και πραγματικές ζωές.

Τα προηγούμενα χρόνια η Βουλή άσκησε τον ουσιαστικό της ρόλο: έλεγξε την εκτελεστική εξουσία, διόρθωσε ημιτελή νομοσχέδια, άκουσε τους επηρεαζόμενους πολίτες και φορείς, συνδιαμόρφωσε πολιτικές με την κοινωνία και προστάτευσε τη σταθερότητα.

Αυτός ο ρόλος πρέπει να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς έχουμε μπροστά μας κρίσιμες αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις. Το συνταξιοδοτικό, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η οικονομική ανθεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Πρέπει να προχωρήσουμε μακριά από λαϊκισμούς, πελατειακές λογικές και προσωπικές ατζέντες. Να παραδώσουμε έργο για το καλό του τόπου.

Και ασφαλώς, δεν ξεχνάμε ποτέ την κορυφαία εθνική μας προτεραιότητα: τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Η Βουλή οφείλει να είναι σταθερή φωνή αρχών, δικαιοσύνης και ευρωπαϊκής προοπτικής για την Κύπρο.

Σας καλώ από σήμερα να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια. Να κρατήσουμε ψηλά το κύρος της Βουλής. Να εργαστούμε με καθαρότητα, αλληλοσεβασμό και αποτέλεσμα. Να αποδείξουμε ότι οι θεσμοί μας μπορούν να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Να βοηθήσουμε την Κύπρο μας να υπερβεί τις προκλήσεις και να προχωρήσει μπροστά.

Σας ευχαριστώ ξανά όλες και όλους και εύχομαι μια παραγωγική και δημιουργική θητεία, με ευθύνη και προοπτική.