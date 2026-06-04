Έντονες διεργασίες και οργιώδες παρασκήνιο εκτυλίσσεται μεταξύ των κομμάτων, καθώς λίγο πριν από την πρώτη Ολομέλεια του Σώματος, το σκηνικό παραμένει ρευστό όσον αφορά την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το ΑΚΕΛ θα διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με υποψήφιο τον γενικό γραμματέα του κόμματος, Στέφανο Στεφάνου. Την προεδρία της Βουλής θα διεκδικήσει και ο ΔΗΣΥ με την πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου. Όσον αφορά το ΕΛΑΜ, η απόφαση του κόμματος είναι να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής με τον πρόεδρό του, Χρίστο Χρίστου, ενώ το ΔΗΚΟ επικύρωσε την υποψηφιότητα του προέδρου του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 4 το απόγευμα και θα ξεκινήσει με τη διαβεβαίωση των 56 βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής, η οποία διεξάγεται για πρώτη φορά με βάση το αναθεωρημένο πλαίσιο που ενέκρινε η απελθούσα Βουλή. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, ενώ για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Βουλής θα αναδειχθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στον πρώτο γύρο, για εκλογή απαιτούνται τουλάχιστον 29 ψήφοι, δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Εάν κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα προκριθούν σε δεύτερο γύρο, όπου θα εκλεγεί εκείνος ή εκείνη που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που διεκδικούν θέση στον δεύτερο γύρο θα πραγματοποιείται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ τους. Εάν η ισοψηφία παραμείνει και στον τελικό γύρο, ο νέος Πρόεδρος θα αναδεικνύεται με δημόσια κλήρωση υπό την ευθύνη του προεδρεύοντος της συνεδρίας. Μέχρι την εκλογή Προέδρου, της συνεδρίας θα προεδρεύσει ο πρεσβύτερος σε ηλικία βουλευτής, δηλαδή ο Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΗΚΟ.

Δείτε ζωντανά τη συνεδρία της Ολομέλειας

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

15:41 – Τι περιέχει ο μπλε φάκελος που θα δοθεί σε κάθε βουλευτή

Από έναν μπλε φάκελο θα λάβει ο κάθε βουλευτής στην πρώτη Ολομέλεια της Βουλής. (ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ)

15:37 – Όλα έτοιμα για την πρώτη Ολομέλεια του Σώματος

Η αίθουσα της Ολομέλειας άρχισε να γεμίζει με κόσμο. Βουλευτές, φίλοι, οικογένεια και στενοί τους συνεργάτες παίρνουν τις θέσεις τους.

15:16 – ΔΗΣΥ: Στηρίζει Νικόλα Παπαδόπουλο στον β’ γύρο αν δεν περάσει η Αννίτα Δημητρίου

Την απόφαση να στηρίξει τον Νικόλα Παπαδόπουλο στον δεύτερο γύρο, έλαβε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σε περίπτωση που μείνει εκτός η Αννίτα Δημητρίου.

15:00 – Εικόνες από την αίθουσα της Ολομέλειας μία ώρα πριν από την κρίσιμη συνεδρία

Πάνω στα έδρανα έχουν τοποθετηθεί οι μπλε φάκελοι που θα λάβουν οι νέοι βουλευτές κατά τη διαβεβαίωσή τους που θα προηγηθεί της εκλογής του προέδρου της Βουλής.

14:57 – Συνεδριάζει το ΕΛΑΜ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρία του ΕΛΑΜ, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοικτά. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, αυτή τη στιγμή διεξάγεται ψηφοφορία και το αποτέλεσμα της θα γνωστοποιηθεί σε λίγο.

14:48 – Αννίτα στον β’ γύρο αποφάσισε το ΔΗΚΟ αν δεν περάσει ο Νικόλας

Απόφαση η οποία, υπό προϋποθέσεις, καθιστά φαβορί για την Προεδρία της Βουλής έλαβε η Γραμματεία και η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΔΗΚΟ σε κοινή συνεδρία. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στο ενδεχόμενο που η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου δεν προκριθεί στον β’ γύρο, τότε το ΔΗΚΟ θα στηρίξει την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου. Η απόφαση λήφθηκε κατά πλειοψηφία υπέρ της Αννίτας.

Μια τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται ότι καθιστά την πρόεδρο του ΔΗΣΥ φαβορί για επανεκλογή στην Προεδρία της Βουλής. Η μόνη εξέλιξη η οποία μπορεί να ανατρέψει αυτή την απόφαση του ΔΗΚΟ είναι να υποστηριχθεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον πρώτο γύρο από το ΕΛΑΜ. Αυτό, ωστόσο, θα συμβεί μόνο αν αλλάξει η ειλημμένη απόφαση του ΕΛΑΜ, όπως την έχει ξεκαθαρίσει σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Μάριος Πελεκάνος, λίγο νωρίτερα.

13:50 – Πελεκάνος: Με Χρίστου στον πρώτο γύρο, αποκλείουμε Αννίτα και ΑΚΕΛ

Ο εκπρόσωπος Τύπου και βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος, δήλωσε ότι το κόμμα του θα προχωρήσει στον πρώτο γύρο με την υποψηφιότητα του προέδρου του Χρίστου Χρίστου. Ο κ. Πελεκάνος πρόσθεσε ότι ισχύει η απόφαση του κόμματος του για να μην στηρίξει ούτε υποψηφιότητα Αννίτας Δημητρίου, ούτε υποψηφιότητα από το ΑΚΕΛ. Ερωτηθείς για το δίλημμα στο οποίο ενδέχεται να βρεθεί το ΕΛΑΜ στο δεύτερο γύρο με ένα σενάριο Αννίτα-Στέφανου, ο εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν οποιονδήποτε από τους δύο. Παρέπεμψε κατ’ αυτό τον τρόπο σε τήρηση αποχής εκ μέρους του ΕΛΑΜ.