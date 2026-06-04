Τα συγχαρητήριά τους στην επανεκλεγείσα Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου έδωσαν από τα έδρανα οι αρχηγοί ή εκπρόσωποι των κομμάτων, λέγοντας ότι προσβλέπουν σε εποικοδομητική και παραγωγική συνεργασία.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου συνεχάρη την κ. Δημητρίου, τονίζοντας ότι προφανώς η παράταξη της οποίας ηγείται θα είναι στυλοβάτης στο έργο της στην Προεδρία της Βουλής.

«Για να έχουμε μια πιο λειτουργική, μια πιο αποτελεσματική Βουλή, εννοείται πάντοτε σε συνεννόηση και συνεργασία με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως είναι δομημένο χρειάζεται συνεργασία αυτονόητα τη συνεργασία και τη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε το ΑΚΕΛ – Αριστερά -Κοινωνική Συμμαχία θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να υπηρετεί την κοινωνία ως η βασική δύναμη της αντιπολίτευσης. «Με καθαρό το μέτωπο και καθαρό το βλέμμα, βλέποντας όλους στα μάτια και χωρίς να κρυβόμαστε», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου ανέφερε ότι το κόμμα του βρίσκεται στο Κοινοβούλιο για τα προβλήματα της κοινωνίας και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και θα συνεχίσουν το έργο τους με όσα διακήρυτταν προεκλογικά.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος απευθυνόμενος στην κ. Δημητρίου είπε «θα έχετε πλήρη συνεργασία σε ότι αφορά τη λειτουργία της Βουλής, εποικοδομητική διάθεση για όλα τα ζητήματα που θα έχετε την ευθύνη να διαχειρίζεστε». Ευχήθηκε να έχουν πέντε χρόνια ενός αποτελεσματικού και παραγωγικού κοινοβουλευτικού χρόνου.

Ο Πρόεδρος του Αλμάτος Οδυσσέας Μιχαηλίδης συνεχάρη με τη σειρά του την κ. Δημητρίου, διαβεβαιώνοντάς την πως το «Άλμα» ως κόμμα ταγμένο στην αντιπολίτευση θα είναι όσο πιο παραγωγικό γίνεται στο έργο της Βουλής, ώστε πραγματικά να αναβαθμίσουν τους θεσμούς.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Σούγλης ανέφερε ότι δεν έχει κανείς λευκή επιταγή και ότι προηγήθηκε συζήτηση με όλα τα κόμματα. Υπήρξε δέσμευση, είπε, να εργαστούμε προς το καλό του λαού μας, των δανειοληπτών, των ευάλωτων και των αδυνάτων. Είπε επίσης ότι το έργο θα κριθεί μέσα από τις επιτροπές, τις προτάσεις νόμου και την ψήφισή τους.

Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε όλους για τη στήριξη και για τα θερμά συγχαρητήρια και εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα συνεργαστούν όλοι όπως επιβάλλεται.

ΚΥΠΕ