Τα συγχαρητήρια του, για την επανεκλογή της Αννίτας Δημητρίου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας ότι «πρώτιστη προτεραιότητά μας παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών»

Μετά την εκλογική διαδικασία που διεξήχθη στη Βουλή, σε γραπτή του δήλωση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «οι πολίτες αναμένουν από όλους μας αποτελέσματα. Με θεσμική συνέπεια και πνεύμα συνεργασίας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για μια ισχυρότερη, πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική Κύπρο».

Αυτούσια η δήλωση του:

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κα Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην άσκηση των υψηλών καθηκόντων που αναλαμβάνει.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί βασικό πυλώνα της Δημοκρατίας μας και η συνεργασία μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο της χώρας.

Με σεβασμό στους διακριτούς θεσμικούς ρόλους, προσβλέπω σε μια δημιουργική και παραγωγική συνεργασία, με κοινό σημείο αναφοράς τις ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών.

Πρώτιστη προτεραιότητά μας παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Η προώθηση πολιτικών που απαντούν στα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας, η υλοποίηση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση της ανοδικής πορείας της χώρας απαιτούν συνεννόηση, υπευθυνότητα και προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.

Οι πολίτες αναμένουν από όλους μας αποτελέσματα. Με θεσμική συνέπεια και πνεύμα συνεργασίας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη και να συνεχίσουμε την προσπάθεια για μια ισχυρότερη, πιο σύγχρονη και πιο αποτελεσματική Κύπρο.