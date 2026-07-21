Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να εκτιμούν ότι το Ιράν έχει μετακινήσει χιλιάδες πυρηνικούς φυγοκεντρητές στο όρος Πίκαξ, θάβοντάς τους βαθιά στο υπέδαφος και καθιστώντας πιο δύσκολο να πληγούν σε αεροπορικές επιδρομές. Οι λύσεις για την επίθεση στην τοποθεσία είναι μετρημένες.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι οι πληροφορίες της δείχνουν ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε αυτή την κίνηση το περασμένο φθινόπωρο, μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου 2025, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ ανέπτυξαν βομβαρδιστικά B-52 για να χτυπήσουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «το Πίκαξ είναι ένας πιθανός στόχος για μια ωραία μεγάλη βολή ακριβώς κοντά στην μπροστινή πόρτα». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε: «Δεν βλέπουμε καμία δραστηριότητα εκεί. Δεν τα πάνε καλά με την πυρηνική τους κατάσταση… Πιθανότατα θα καταφέρουμε ένα πλήγμα στο Πίκαξ σχετικά σύντομα».

Το CNN ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δορυφορικές εικόνες έδειχναν φορτηγά να μπαίνουν και να βγαίνουν από την εγκατάσταση στο όρος Πίκαξ, υποδεικνύοντας ότι το Ιράν πιθανώς εργάζεται για την ανοικοδόμηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων.

IRAN NUCLEAR UPDATE: Possible NEW Passive Defensive Measures Noted at Pickaxe Mountain



Based upon newly available satellite imagery of the Pickaxe Mountain underground complex, just south of the Natanz Nuclear Complex, it appears that as early as April 22nd, the two eastern… pic.twitter.com/KGAhBkLks8 — Inst for Science (@TheGoodISIS) May 6, 2026

Ιρανική πυρηνική παγίδα: Γιατί οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι αναπόφευκτες

Η υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Πίκαξ κοντά στο Νατάνζ είναι τόσο βαθιά που οι συμβατικές βόμβες καταστροφέων δεν μπορούν να την φτάσουν – αφήνοντας μια χερσαία επιχείρηση ή «μη συμβατικά όπλα»- ως τις μόνες στρατιωτικές επιλογές αναφέρει στο μεταξύ το ισραηλινό δίκτυο C14news.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ισραηλινού δικτύου η πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Πίκαξ, ένα τεράστιο υπόγειο συγκρότημα που προφανώς έχει σχεδιαστεί για να στεγάζει φυγοκεντρητές για εμπλουτισμό ουρανίου, παραμένει προς το παρόν μια άδεια σπηλιά. Ωστόσο, ακόμη και αν δεν ισχύουν οι πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, η ίδια η ύπαρξή της και οι συνεχιζόμενες κατασκευαστικές εργασίες εκεί δημιουργούν ένα ακόμη κρίσιμο σημείο ανάφλεξης ενώ ήδη υπάρχει συγκρούση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα δεν υπάρχει συμβατική στρατιωτική λύση για αυτήν την εγκατάσταση. Η τοποθεσία είναι χτισμένη σε τόσο εξαιρετικά μεγάλο βάθος που ακόμη και οι συμβατικές βόμβες κατά καταφυγίων -συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έπεσαν στην εγκατάσταση Φορντό- δεν μπορούν να τη διαπεράσουν. Επιπλέον, η επιλογή χρήσης βομβών διάτρησης οχυρώσεων νέας γενιάς, όπως η B61, θεωρείται απίθανη υπό τις παρούσες συνθήκες, δεδομένου του έντονου κινδύνου να δοθεί άλλοθι στον Πούτιν για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.



Δεδομένων αυτών των περιορισμών, απομένουν πολύ λίγες επιχειρησιακές επιλογές για την επίθεση στην τοποθεσία. Η κύρια επιλογή που απομένει στο τραπέζι είναι μια σύνθετη χερσαία επιχείρηση εναντίον της εγκατάστασης. Μια άλλη πιθανότητα είναι η επίθεση στις εισόδους των σηράγγων, και το μπάζωμά τους, αλλά η εμπειρία του παρελθόντος δείχνει ότι οι Ιρανοί είναι ικανοί να καθαρίσουν τα συντρίμμια και να επαναφέρουν την εγκατάσταση σε λειτουργία.



Στο μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει τις εργασίες κατασκευής στην εγκατάσταση – παραβιάζοντας προφανώς το μνημόνιο κατανόησης με τους Αμερικανούς, ιδίως το Άρθρο 9 που απαιτεί τη διατήρηση του status quo στο πυρηνικό πρόγραμμα.



Το ζήτημα της αντιμετώπισης της εγκατάστασης στο όρος Πίκαξ βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας του Ισραήλ και των συζητήσεων ασφαλείας. Επιπλέον, μια ισραηλινή αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον αναμενόταν να παρουσιάσει στην αμερικανική κυβέρνηση τις κόκκινες γραμμές του Ισραήλ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την αντιμετώπιση του ζητήματος της εγκατάστασης να είναι ένα από τα κεντρικά αιτήματα.



Είναι πιθανό η αντιπροσωπεία να έχει ήδη επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και η ισραηλινή πίεση που ασκήθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση από αξιωματούχους ασφαλείας και εμπειρογνώμονες να επηρέασε τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου Τραμπ. Ο συνδυασμός της ιρανικής προόδου στο πεδίο —κατά παράβαση των διεθνών δεσμεύσεών του— και του συντονισμού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιστά την εγκατάσταση στο όρος Πίκαξ πιθανό σημείο καμπής στην προσπάθεια ακύρωσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.



Προς το παρόν, οι εργασίες στο όρος Πίκαξ παραμένουν ημιτελείς — όπως ημιτελής παραμένει και η προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν είναι τελικά δυνατόν να εξουδετερωθεί από αέρος. Εάν η κατασκευή συνεχιστεί, το παράθυρο ευκαιρίας για την εξουδετέρωση της εγκατάστασης χωρίς μια πολύ πιο επικίνδυνη στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχίσει να στενεύει.

skai.gr