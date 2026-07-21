Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον Κόλπο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να βρίσκονται σε επαγρύπνηση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επίκεινται «ακόμη πιο ισχυρές» επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος φαίνεται να οδεύει προς περαιτέρω κλιμάκωση, με την εμπλοκή και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Από την πλευρά του ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για 10η συναπτή νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης και ναυτικές δυνατότητας, προκειμένου να «να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible… pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

Συναγερμός για επαγρύπνηση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέστησε χθες Δευτέρα την προσοχή των αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την «επαγρύπνησή» τους και να επιδεικνύουν «σύνεση», με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Παρότρυνε τους «αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή» να επιδεικνύουν «σύνεση» και «αυξημένη επαγρύπνηση» προσθέτοντας ότι καλά θα κάνουν να είναι προετοιμασμένοι για την πιθανότητα «ακυρώσεων πτήσεων, περιοδικών κλεισιμάτων εναέριων χώρων, και δυνητικές διαταραχές των ταξιδιών», καθώς και «να επανεξετάσουν κάθε σχέδιο να ταξιδέψουν» ή να περάσουν από την περιοχή αυτή.

«Το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζουν το Ιράν μπορεί να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες συνδεόμενες με τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο», προειδοποίησε ακόμη.

Documentation released by Iranian media shows vessels that attempted to transit via the southern route of the Strait of Hormuz late last night.



According to Tasnim News, they did so under pressure from the US military despite Iranian warnings that the route is unsafe. pic.twitter.com/cj6zGKeWoC July 20, 2026

Ακινητοποιήθηκαν δύο τάνκερ λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, έκαναν γνωστό πως «σταμάτησαν» άλλα δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, καθώς είχαν πάρει θαλάσσια οδό που δεν εγκρίνει η Τεχεράνη, ανοικτά του Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι «εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές» σε αυτά.

Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO έκανε λόγο νωρίτερα για τάνκερ το οποίο χτυπήθηκε από «άγνωστου τύπου βλήμα» περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν. Κατόπιν, ενημέρωσε πως το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος.

Πλέον κεντρικό διακύβευμα στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή απειλείται, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης πως προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο. Αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον θα συνεχίσει να είναι σε θέση να παρακάμπτει το Ορμούζ, που ουσιαστικά είναι κλειστό αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες.

Η απειλή των Χούθι και η συνέχιση των εχθροπραξιών των δυνάμεων της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Ωστόσο σημείωναν μικρή πτώση στις συναλλαγές στην Ασία σήμερα.

Yemen's Houthis said they will impose a maritime blockade on Saudi Arabia, threatening Red Sea oil shipments as global energy flows are already restricted by Iran's closure of the Strait of Hormuz https://t.co/gcwwZhBk3C pic.twitter.com/MxdozcGgsO — Reuters (@Reuters) July 20, 2026

17 νεκροί Αμερικανοί από την έναρξη της σύγκρουσης

Έναν μήνα και κάτι μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης το οποίο στη θεωρία θα τερμάτιζε τον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες πως το Ιράν θα πληρώνει «πολλαπλάσιο» τίμημα για κάθε θάνατο αμερικανού στρατιωτικού στη Μέση Ανατολή, ενώ η Τεχεράνη εκτίμησε πως βρίσκεται αντιμέτωπη με «ολοκληρωτικό πόλεμο».

Από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης, την 28η Φεβρουαρίου, έχουν σκοτωθεί 17 αμερικανοί στρατιωτικοί, οι τρεις πρόσφατα στην Ιορδανία και στο Ιράν. Αυτές ήταν οι πρώτες γνωστές αμερικανικές απώλειες μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών την 7η Ιουλίου.

Άλλοι σχεδόν 100 έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι ελαφρά, κατά το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που ανάγεται στην Παρασκευή κι ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας του Ιράν, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 50 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 500 και πλέον από την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές του μήνα.

Σήμερα η Τεχεράνη έκανε λόγο για νέα πλήγματα στον Κόλπο, σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαίωσαν πως έπληξαν δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές προκεχωρημένες θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μακράς εμβέλειας, ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ.

Έπειτα από την επίθεση εναντίον των συστημάτων εντοπισμού, «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ότι στοχοποίησαν «τρεις μεγάλες βάσεις» που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ στο Κουβέιτ, την Αριφτζάν, την αλ Ουντάιρι και την Άχμαντ αλ Τζάμπερ, με drones εφόρμησης.

Χθες πάντως ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγκαέι τόνισε πως οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται μέσω των μεσολαβητών ενώ σύμφωνα με το Axios, είναι σε εξέλιξη διπλωματική προσπάθεια για σύναψη εκεχειρίας δέκα ημερών μεταξύ των δύο πλευρών.

U.S. Central Command (CENTCOM) carried out another round of strikes against Iran at 9 p.m. ET on July 20. The operation targeted Iranian military command centers, maritime assets, missile and drone launch sites, and air defense systems to reduce Iran’s ability to attack… pic.twitter.com/zXbOoh43Rr — Breaking911 (@Breaking911) July 21, 2026

Στην Ουάσιγκτον ο πρόεδρος του Λιβάνου

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν αναμένεται σήμερα να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου ασκεί πίεση στη Βηρυτό να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ, η οποία πρόσκειται στην Τεχεράνη και κατηγορείται πως έσυρε τη χώρα στον πόλεμο.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος όρο για την απόσυρση των στρατευμάτων του από το νότιο τμήμα της χώρας, κάτι που αξιώνει το Ιράν, προβάλλοντας την απαίτηση η όποια συμφωνία ειρήνης συναφθεί να συμπεριλάβει το λιβανικό μέτωπο.

iefimerida.gr