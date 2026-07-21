Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB) μετέδωσε την Τρίτη την πληροφορία ότι οι ιρανικές Αρχές επιτέθηκαν σε ελληνικό τάνκερ στα νερά νότια από το Ιράν και το σταμάτησαν.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό για τη Δευτέρα έπειτα από αυτό με πετρελαιοφόρο με σημαία Κουβέιτ που δέχτηκε επίθεση κοντά στις ακτές του Ομάν στο Στενά του Ορμούζ.

⚡️🚨 New report: a Greek oil tanker has been targeted and stopped in waters south of Iran, marking a second tanker incident in the Strait of Hormuz area following the earlier attack on a Kuwaiti-flagged vessel. (IRIB News) July 21, 2026

Οι Ιρανοί είχαν επιτεθεί με παρόμοιο τρόπο στο τάνκερ KAVOMELEAS, το οποίο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, αλλά με σημαία Μάλτας. Δεν υπήρξαν τραυμαυτισμοί μελών του πληρώματος (που δεν αποτελείται από Έλληνες), το οποίο εγκατέλειψε το πλοίο.

Αργότερα, σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης τόνιζαν ότι «ξέσπασε τεράστια πυρκαγιά και η κυκλοφορία σταμάτησε σε δύο πετρελαιοφόρα που παραβίασαν τους κανόνες και προσπάθησαν να εξαπατήσουν και να διασχίσουν την επικίνδυνη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, υπό την πίεση και τον δελεασμό του αμερικανικού στρατού που σκοτώνει παιδιά, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτά.

» Μονάδες διάσωσης εργάζονται επί του παρόντος για την εκκένωση των πληρωμάτων αυτών των δύο πλοίων από την περιοχή.

» Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών επαναλαμβάνει την προειδοποίησή του προς τις ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των πληρωμάτων και των πλοίων τους, να μην βασίζονται σε παραπλανητικές πληροφορίες που εκδίδει ο αμερικανικός στρατός και να αποφεύγουν επικίνδυνες και επιχειρησιακά ανασφαλείς διαδρομές.

» Φυσικά, όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές προκλήσεις στην περιοχή, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, και ούτε μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου ούτε ένα φορτίο χημικών λιπασμάτων θα εξαχθεί από την περιοχή.

Έχουν ήδη ξεκινήσει τιμωρητικές επιχειρήσεις εναντίον επιθετικών αμερικανικών βάσεων ως απάντηση στις ναυτικές παραβιάσεις».

protothema.gr