Επιστρέφει τα πυρά που δέχτηκε από το ΑΚΕΛ το ΔΗΚΟ, μετά και τη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής, λέγοντας ότι το κόμμα της αριστεράς «για ακόμη μια φορά επέλεξε την πολιτική απομόνωση και την εκλογική αποτυχία αλλά όπως συνηθίζει, του φταίνε όλοι οι άλλοι», σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν θα τους ακολουθήσει «σε αυτή την τοξικότητα.

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΚΕΛ μετά την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην Προεδρία της Βουλής, έριξε το γάντι και στο κόμμα του κέντρου λέγοντας πως «οι παρασυναγωγές και οι επιλογές ορισμένων κομματικών ηγεσιών τις εκθέτουν ανεπανόρθωτα η ηγεσία του ΔΗΚΟ συνέχισε τη δεξιά μετατόπιση της εκλέγοντας τον Συναγερμό στην Προεδρία της Βουλής».

Η ανακοίνωση του ΔΗΚΟ

Το ΑΚΕΛ για ακόμη μια φορά επέλεξε την πολιτική απομόνωση και την εκλογική αποτυχία αλλά όπως συνηθίζει, του φταίνε όλοι οι άλλοι.

Είναι απόλυτο δικαίωμα τους.

Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε σε αυτή την τοξικότητα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα συγχαίρει την κα Αννίτα Δημητρίου για την εκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και της εύχεται καλή επιτυχία στο έργο της.