«Η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε με το καλημέρα στηρίζοντας, από τον πρώτο γύρο μάλιστα, το κατ’ εξοχήν κόμμα του συστήματος και των τραπεζών», αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, για την εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής.

Το κόμμα της Αριστεράς, εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση του προς το Άλμα, για την στήριξη του στην υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου. Από την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, δεν έλειψαν τα πυρά προς ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής επιβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη του τόπου που πορεύεται και πολιτεύεται με ειλικρίνεια και καθαρότητα, μακριά από παζάρια και αλισβερίσια, πρακτικές που τόσο απογοητεύουν την κοινωνία. Η υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου ήταν η υποψηφιότητα της Αριστεράς αλλά ταυτόχρονα, εξέφρασε την αντιπολίτευση κι ολόκληρο τον προοδευτικό και δημοκρατικό πόλο της χώρας. Πάνω από όλα όμως, η επιλογή και η υποψηφιότητά μας ανταποκρίνεται στην απαίτηση της κοινωνίας να μπει φρένο στο λόμπι των τραπεζών και των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που αλωνίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου. Το ΑΚΕΛ με ψηλά το κεφάλι, συνεχίζει με αξιοπιστία και καθαρότητα να απευθύνεται στην κοινωνία γιατί οι μεγάλες μάχες βρίσκονται μπροστά μας. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την εκτίμησή του προς το ΑΛΜΑ για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Στ. Στεφάνου.

Από την άλλη, οι παρασυναγωγές και οι επιλογές ορισμένων κομματικών ηγεσιών τις εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Η ηγεσία του ΔΗΚΟ συνέχισε τη δεξιά μετατόπιση της εκλέγοντας τον Συναγερμό στην Προεδρία της Βουλής. Η Άμεση Δημοκρατία αποκαλύφθηκε με το καλημέρα στηρίζοντας, από τον πρώτο γύρο μάλιστα, το κατ’ εξοχήν κόμμα του συστήματος και των τραπεζών. Το δε ΕΛΑΜ κρύφτηκε πίσω από την αποχή, αφού βέβαια ξεκαθάρισε επανειλημμένα ότι το πρόβλημα του ήταν το πρόσωπο και όχι ο Συναγερμός και οι πολιτικές του.

Το ΑΚΕΛ συγχαίρει την Αννίτα Δημητρίου για την επανεκλογή της στην Προεδρία της Βουλής και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πολιτεύεται μέσα στη Βουλή με σοβαρότητα, δημοκρατικό πνεύμα και προπαντός προσήλωση στα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού μας