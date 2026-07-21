Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ρεκόρ ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress (που ανήκει στην Alibaba), επειδή δεν σταμάτησε την πώληση παράνομων και επιβλαβών προϊόντων.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί, μεγαλύτερο και από αυτό της TEMU (200 εκατ.. ευρώ) και από το πρόστιμο κατά της Χ (120 εκατ. ευρώ), και αυτό δείχνει τη σημασία που δίνει η Επιτροπή σε αυτήν την πολύ μεγάλη πλατφόρμα.

«Υπήρχαν πολλά παραποιημένα προϊόντα, μη ασφαλή παιχνίδια και επικίνδυνα καλλυντικά που παρέμειναν στο διαδίκτυο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Χένα Βιρκούνεν, σε δημοσιογράφους πριν από την ανακοίνωση. «Τα προϊόντα εξακολουθούσαν να προτείνονται και να διαφημίζονται στην πλατφόρμα… ακόμη και αφού ήταν ήδη γνωστό ότι δεν πληρούσαν τα πρότυπα».

Το ότι η AliExpress δεν κατάφερε να ελέγξει και να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους «είναι πολύ επικίνδυνο για τους καταναλωτές μας, αλλά είναι επίσης άδικο για τις εταιρείες που συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες μας», υπογράμμισε η Βίρκουνεν.

Το πρόστιμο ρεκόρ είναι το τρίτο που επιβάλλεται μέχρι στιγμής βάσει του «Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Έρχεται δύο μήνες αφότου οι Βρυξέλλες επέβαλαν στην ανταγωνιστική αγορά Temu έναν λογαριασμό 200 εκατομμυρίων ευρώ για παρόμοιες παραβάσεις.

Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για την AliExpress τον Μάρτιο του 2024 σχετικά με ύποπτες παραβιάσεις του DSA, συμπεριλαμβανομένης και της διαφάνειας της πλατφόρμας όσον αφορά τη διαφήμιση και τα συστήματα συστάσεων. Πολλές από αυτές τις ύποπτες παραβιάσεις είχαν ήδη διευθετηθεί σε μια σειρά δεσμεύσεων τον Ιούνιο του 2025.

Στα νέα της ευρήματα, η ΕΕ εκτίμησε ότι το AliExpress δεν κατάφερε να «αξιολογήσει εάν διέθετε επαρκές προσωπικό για να εξετάσει δυνητικά παράνομα προϊόντα», με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να έχουν «μόνο 10 ή 20 δευτερόλεπτα για να εξετάσουν το παράνομο προϊόν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Επιτροπής σε ενημέρωση πριν από την ανακοίνωση. Επίσης, δεν κατάφερε να αξιολογήσει πώς τα συστήματα συστάσεων και διαφήμισης «επιδεινώνουν» την εξάπλωση των παράνομων προϊόντων και βασίστηκε σε ελέγχους συμμόρφωσης που «θα μπορούσαν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω λανθασμένης κατηγοριοποίησης».

Η AliExpress έχει προθεσμία μέχρι τις 20 Οκτωβρίου για να καταρτίσει ένα «σχέδιο δράσης» για την αντιμετώπιση των παραβάσεων, οι οποίες διήρκεσαν τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2025, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόσθετες κυρώσεις.

Ένας εκπρόσωπος της AliExpress χαρακτήρισε το πρόστιμο «δυσανάλογο».