Η κινεζική εταιρεία τεχνολογίας και ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba συμφώνησε να πληρώσει, μαζί με την αμερικανική εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών AUS Merchant Services, 600 εκατομμύρια δολάρια για να κλείσει μια υπόθεση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι δύο εταιρείες δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την πώληση και εισαγωγή παράνομων φαρμάκων, χημικών ουσιών και εξοπλισμού κατασκευής πλαστών χαπιών μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών της Alibaba. Με αυτόν τον τρόπο παραβίασαν τον ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ, που αφορά τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα καλλυντικά.

Ειδικότερα, η Alibaba και η AUS Merchant Services υπέγραψαν συμφωνίες μη δίωξης, αποδέχθηκαν την ευθύνη για τις ενέργειες στελεχών και υπαλλήλων τους και δεσμεύτηκαν να βελτιώσουν τα συστήματα ελέγχου και συμμόρφωσής τους.

Η Alibaba υποστηρίζει ότι συνεργάστηκε πλήρως με τις αμερικανικές αρχές και τόνισε πως θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρότερους ελέγχους, ώστε να αποτρέπονται οι πωλήσεις προϊόντων που δεν πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι από το 2016 έως το 2024 η Alibaba δεν απέτρεψε περίπου 80.000 παράνομες πωλήσεις, συνολικής αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, στην αμερικανική αγορά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν περισσότερες από 40 μυστικές αγορές παράνομων φαρμάκων και σχετικού εξοπλισμού, επιβεβαιώνοντας ότι τα προϊόντα μπορούσαν να αγοραστούν μέσω της πλατφόρμας.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εργαζόμενοι της Alibaba είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ανεπαρκή λειτουργία των ελέγχων. Επίσης, οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι η AUS Merchant Services δεν εμπόδισε ορισμένους εμπόρους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες πληρωμών της για την πώληση απαγορευμένων προϊόντων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η υπόθεση αυτή δείχνει την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να υποχρεώνουν τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακών πληρωμών να απομακρύνουν από τις πλατφόρμες τους παράνομα και επικίνδυνα φαρμακευτικά προϊόντα.