Η αντίστροφη μέτρηση για τις υποβολές συμμετοχών στα CAROB Awards 2026 έχει ξεκινήσει και η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όλους τους επαγγελματίες της Διαφήμισης, της Επικοινωνίας, και τις δημιουργικές ομάδες να αξιολογήσουν και να υποβάλουν τις πιο δυνατές δουλειές τους.

Στον κορυφαίο θεσμό της κυπριακής διαφημιστικής και επικοινωνιακής βιομηχανίας μπορούν να συμμετάσχουν έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό κατά την περίοδο 1 Απριλίου 2024 – 31 Μαρτίου 2026.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 24η Ιουλίου 2026, ενώ η τελετή απονομής των βραβείων αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Η φετινή διοργάνωση έρχεται με σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις, κάνοντας τη διαδικασία συμμετοχής πιο εύκολη, πιο άμεση και πιο φιλική για τους διαγωνιζόμενους. Μεταξύ άλλων, η διαδικασία υποβολής έχει απλοποιηθεί, με λιγότερα απαιτούμενα κείμενα και δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των στοιχείων απευθείας μέσω της πλατφόρμας υποβολών.

Τα CAROB Awards 2026 θα βραβεύσουν έργα στις ενότητες AD, Design & Illustration, Digital, PR, Production και Integration, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική σκέψη, την ποιότητα υλοποίησης και την αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν τον κλάδο.

Υπενθυμίζεται ότι οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών και τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου δικαιούνται ειδικές εκπτώσεις στη διαδικασία συμμετοχής.

Τα CAROB Awards, που διοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), αποτελούν τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διοργάνωση βραβείων Διαφήμισης και Επικοινωνίας στην Κύπρο, επιβραβεύοντας τις ιδέες, τις καμπάνιες και τις δημιουργικές ομάδες που ξεχωρίζουν.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή συμμετοχών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των CAROB Awards.