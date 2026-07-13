Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι αλλάζει οριστικά τον τρόπο καταβολής των μερισμάτων προς τους μετόχους που κατέχουν τα δικαιώματά τους μέσω παραστατικών δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υιοθετώντας αποκλειστικά ηλεκτρονικές πληρωμές.

Η απόφαση ακολουθεί την έγκριση του Ψηφίσματος 15 κατά την ετήσια γενική συνέλευση της 15ης Μαΐου 2026, με το οποίο τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα, το τελικό μέρισμα για το 2025, που καταβλήθηκε στις 24 Ιουνίου 2026, ήταν το τελευταίο που πληρώθηκε μέσω επιταγής.

Από εδώ και στο εξής, όλες οι πληρωμές μερισμάτων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονική μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει δηλώσει ο μέτοχος. Η εταιρεία καλεί όσους μετόχους δεν έχουν ακόμη καταχωρίσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό να το πράξουν άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις μελλοντικές πληρωμές. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ποσά των μερισμάτων θα παραμένουν σε λογαριασμό της εταιρείας για διάστημα έως έξι ετών, χωρίς να φέρουν τόκο. Εφόσον δεν αναζητηθούν εντός της προβλεπόμενης περιόδου, ενδέχεται να περιέλθουν τελικά στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Η Τράπεζα Κύπρου επισημαίνει ότι η μετάβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές διασφαλίζει ταχύτερη πίστωση των χρημάτων, μειώνει τον κίνδυνο απώλειας ή καθυστέρησης που συνδέεται με τις επιταγές, περιορίζει το λειτουργικό κόστος και συμβάλλει στους στόχους βιωσιμότητας μέσω της μείωσης της χρήσης χαρτιού. Οι μέτοχοι που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδρομητές της υπηρεσίας 1bank μπορούν να δηλώσουν ή να τροποποιήσουν τον λογαριασμό τους μέσω του Internet Banking, της εφαρμογής BoC Mobile App ή με αποστολή μηνύματος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της τράπεζας.

Παράλληλα, όλοι οι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων νομικών προσώπων, μη συνδρομητών της 1bank ή μη πελατών της Τράπεζας Κύπρου, μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να το υποβάλουν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου ή σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι πληρωμές των μερισμάτων πραγματοποιούνται σε ευρώ και μπορούν να κατατίθενται είτε σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου είτε σε λογαριασμό άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Για περισσότερες πληροφορίες, οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετόχων της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση shares@bankofcyprus.com και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.