Προσωρινό τεχνικό πρόβλημα στην κεντρική κυβερνητική πύλη gov.cy επηρέασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ).

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, η κεντρική κυβερνητική πύλη gov.cy έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία, μετά την αποκατάσταση του προσωρινού τεχνικού προβλήματος που επηρέασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη ΣΥΟΠ.

Ως εκ τούτου, ως νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων ορίζονται η Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026, στις 15:00.

Το Υπουργείο Άμυνας ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.