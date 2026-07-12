Με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα του philenews σχετικά με τις αναβαθμίσεις του τουρκικού στρατού σε στρατιωτικά φυλάκια πάνω στα όρια της νεκρής ζώνης πέριξ της Αθηαίνου, ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Αθηαίνου μέσω δελτίου τύπου διαμηνύει ότι τόσο το ΥΠΑΜ όσο και η ΕΦ έχουν πλήρη εικόνα για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι «από τις ίδιες επαφές διαπιστώνουμε ότι η Εθνική Φρουρά αναβαθμίζεται συνεχώς, τόσο σε μέσα όσο και σε δυνατότητες. Δεν συντρέχει, συνεπώς, λόγος αναστάτωσης — συντρέχει όμως πάντοτε λόγος εγρήγορσης».

Αναλυτικά

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα αναφορικά με την αναβάθμιση στρατιωτικών φυλακίων και την τοποθέτηση καμερών επιτήρησης από τον κατοχικό στρατό πάνω στα όρια της νεκρής ζώνης, σε κοντινή απόσταση από τον οικιστικό ιστό της Αθηαίνου, ο Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Αθηαίνου επισημαίνει τα ακόλουθα:

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις συνεχιζόμενες ενέργειες των κατοχικών δυνάμεων κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Οι ενέργειες αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένο τοπικό περιστατικό αλλά εντάσσονται σε μια συστηματική και μεθοδευμένη προσπάθεια αμφισβήτησης του στάτους κβο της νεκρής ζώνης και βελτίωσης των στρατιωτικών θέσεων του κατοχικού στρατού, σε βάρος των ακριτικών μας κοινοτήτων.

Είναι γεγονός ότι ο κατοχικός στρατός έχει προχωρήσει τα τελευταία έτη σε αναβαθμίσεις πέριξ της Αθηαίνου. Είμαστε ωστόσο σε θέση να γνωρίζουμε, μέσα από τις θεσμικές επαφές του Συνδέσμου με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, ότι το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά έχουν πλήρη εικόνα για όλες ανεξαιρέτως τις εν λόγω δραστηριότητες, τις οποίες παρακολουθούν και αξιολογούν διαρκώς. Από τις ίδιες επαφές διαπιστώνουμε ότι η Εθνική Φρουρά αναβαθμίζεται συνεχώς, τόσο σε μέσα όσο και σε δυνατότητες. Δεν συντρέχει, συνεπώς, λόγος αναστάτωσης — συντρέχει όμως πάντοτε λόγος εγρήγορσης.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ζούμε σε ημικατεχόμενη πατρίδα, με τον στρατό κατοχής σε απόσταση αναπνοής από τα σπίτια μας. Οι Εθνοφύλακες της Αθηαίνου αντιλαμβάνονται πλήρως τη βαριά ευθύνη που πηγάζει από την ιστορική κληρονομιά του Δήμου μας, ο οποίος από το 1974 στέκει όρθιος στην πρώτη γραμμή. Ως εκ τούτου, στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες της πολιτείας για περαιτέρω αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της προστασίας του άμαχου πληθυσμού.

Προς τους συνδημότες μας, απευθύνουμε μήνυμα ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης. Ο Σύνδεσμος βρίσκεται δίπλα σας και σε επικοινωνία τόσο με τον Δήμο Αθηαίνου όσο και με τις αρμόδιες αρχές όπου και όταν χρειαστεί.

Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά για την αγαστή συνεργασία και τη διαρκή μέριμνά τους για την περιοχή μας. Ευχαριστούμε επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες ΠΣΕΑ, για την καταλυτική τους συμβολή στον σχεδιασμό και στα μέτρα προστασίας της ακριτικής μας κοινότητας.

Ο «Σύνδεσμος Εθνοφυλάκων Αθηαίνου» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2022 με το ρητό «ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ». Πιστός στους καταστατικούς του σκοπούς που μεταξύ άλλων έχουν – την προάσπιση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη στήριξη της Εθνοφυλακής στη διεκπεραίωση της αποστολής της, τη διαφύλαξη της μνήμης των πεσόντων και αγνοουμένων μας — και μακριά από κάθε κομματική σκοπιμότητα, θα συνεχίσει να επιτελεί το χρέος του απέναντι στον Δήμο και την πατρίδα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Συνδέσμου Εθνοφυλάκων Αθηαίνου