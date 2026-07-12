Χωρίς τέλος είναι οι δραστηριότητες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων κατά μήκος της νεκρής ζώνης σε όλη την έκταση της, με απώτερο στόχο την αμφισβήτηση του στάτους της πράσινης γραμμής και τη βελτίωση των στρατιωτικών τους θέσεων.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι δραστηριότητες τους έχουν ενταθεί σε μεγάλο βαθμό και οι εργασίες για κατασκευή οχυρωματικών έργων και στρατιωτικών θέσεων, καταγγέλλονται από τους κατοίκους των ακριτικών κοινοτήτων.

Μια από αυτές τις κοινότητες είναι και η Αθηένου, η οποία από το 1974 βρίσκεται αντιμέτωπη με τον τουρκικό στρατό, εντός της νεκρής ζώνης. Κάτοικοι της περιοχής, ανέφεραν στο philenews, ότι ο κατοχικός στρατός το τελευταίο διάστημα έχει επαναφέρει στρατιωτικά σημεία και φυλάκια πάνω στα όρια της νεκρής ζώνης προς την κατεχόμενη πλευρά, σε πολύ κοντινή απόσταση από τον οικιστικό ιστό της Αθηένου.

Όπως φαίνεται, ο Αττίλας αναβαθμίζει αυτά τα σημεία με συστήματα που παραπέμπουν σε ηλεκτρο-οπτικές ή θερμικές κάμερες επιτήρησης, πάνω σε μεταλλικούς πύργους. Κάτοικοι της περιοχής, ανέφεραν στο philenews, ότι τα σημεία αυτά εμφανίστηκαν πριν από περίπου ένα χρόνο, υπό το άλλοθι της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης.

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Οι ενέργειες του τουρκικού στρατού, σε όλη την γραμμή κατάπαυσης του πυρός, δεν μένουν απαρατήρητες από το Υπουργείο Άμυνας. Όπως ανέφεραν πηγές του ΥΠΑΜ στο philenews, η τοποθέτηση καμερών από τον τουρκικό στρατό, έρχεται ως απάντηση στις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την επιτήρηση της νεκρής ζώνης από την παράνομη μετανάστευση και το παράνομο εμπόριο. Το Υπουργείο αναφέρει, ωστόσο, ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας στην περιοχή της Αθηένου.

Τα νέα έργα του τουρκικού στρατού, φαίνεται ότι αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου από οχυρωμένες θέσεις και φυλάκια, που εκτείνεται από την ανατολική Λευκωσία μέχρι την κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί και το ύψωμα δυτικά της Αθηένου, το λεγόμενο «Κάστρο», το οποίο ο τουρκικός στρατός έχει μετατρέψει εξ ολοκλήρου σε οχυρωμένη θέση με ορύγματα και πολυβολεία.