Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, μετά την έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε το βράδυ της Παρασκευής και την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον λεγόμενο υπουργό Υγείας, Χακάν Ντιντσγιουρέκ, οι εξειδικευμένες εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο καρδιακού προβλήματος.

Όπως ανέφερε, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονο πόνο στο στήθος και την πλάτη, ο οποίος συνοδευόταν από εφίδρωση και χαμηλή αρτηριακή πίεση. Κρίθηκε, ως εκ τούτου, αναγκαία η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, γύρω στις 9 το βράδυ.

Αρχικά υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό, η οποία δεν κατέδειξε οποιαδήποτε ανωμαλία.

Ακολούθως, για προληπτικούς λόγους, υποβλήθηκε σε αγγειογραφία, προκειμένου να ελεγχθούν οι στεφανιαίες αρτηρίες. Τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, αποκλείοντας καρδιακό κίνδυνο.

Η γενική κατάσταση της υγείας του κρίνεται πολύ καλή. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και θα συνεχιστούν για προληπτικούς λόγους.