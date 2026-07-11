Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

«Η Τεχεράνη επιδιώκει τον θάνατό μου εδώ και χρόνια»

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στη New York Post ότι έχει «αφήσει οδηγίες» για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να υλοποιήσει σχέδιο δολοφονίας του.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες: αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με ένταση που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.»

Ερωτηθείς για πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με πιθανό σχέδιο δολοφονίας του, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα συγκεκριμένη συνωμοσία, υποστηρίζοντας όμως ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον θάνατό του εδώ και χρόνια.

«Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε με σκωπτικό τόνο.

«Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους»

Το Ιράν έχει από καιρό ορκιστεί να εκδικηθεί για τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί, κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τον οποίο οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν σκοτώσει κατά την πρώτη του θητεία του Τραμπ.

Η αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία συνέχισε να στοχεύει Ιρανούς ηγέτες καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, με πιο αξιοσημείωτη τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του μακροχρόνιου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τον Φεβρουάριο.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν χθες ότι το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών του με τις ΗΠΑ σχετικά με πιθανό σχέδιο του Ιράν να δολοφονήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σε λεπτομέρειες.

🚨 PRESIDENT TRUMP on the CONSTANT threats against his life, especially during Khamenei's funeral



"I'm number one on the kiII list for Iran."



"I like being number one on TlkTok better." 🤣



"But I'm number one on the list for kiIIing."



"It's a VERY dangerous profession."



"But… pic.twitter.com/kcgcgf8z8K — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ — εμένα», είπε ο Τραμπ. «Είμαι σε οποιαδήποτε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει πολύ. Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι. Και πρέπει να ξεριζώσουμε αυτόν τον καρκίνο», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο νέο φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του.

skai.gr