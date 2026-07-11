Τα πρώτα ουσιαστικά βήματα για τη σύσταση του νέου Συνεργατισμού ξεκινούν στις 22 Ιουλίου με τη διάθεση 42 εκατομμυρίων μετοχών. Το όραμα, μετά από χρόνια συζητήσεων και μελετών, που ακολούθησαν την κατάρρευση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) και το δίκτυο των Συνεργατικών Πιστωτικών Εταιρειών (ΣΠΕ) το 2018, προχωρά πλέον όχι απλά ως σκέψη, αλλά με τις διαδικασίες που δύνανται να μετουσιώσουν αυτή την επιθυμία σε γεγονός.

Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο, όπως παραδέχεται και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας, ωστόσο, δεν είναι ακατόρθωτο.

Ψάχνουν μετόχους και ΔΣ

Αρχικά, όπως ανέφερε ο κ. Χάμπας, επειδή η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού θα κατέχει το 60% της υπό σύστασης τράπεζας και το 40% θα ανήκει σε νομικά πρόσωπα και εταιρείες, θα πρέπει να εγγραφεί νέα εταιρεία που θα φέρει την ονομασία «Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία», η οποία όταν λάβει τις άδειες θα μετονομαστεί σε Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τον κ. Χάμπα, που μίλησε στον «Φ», για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και η σύσταση του νέου Συνεργατισμού απαιτείται να γίνουν κάποια βήματα, ώστε να εξασφαλιστεί η άδεια από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Όπως εξήγησε, για να μην υπάρχει αχρείαστη καθυστέρηση προχωρούν και με τους δύο πυλώνες παράλληλα, αφού για να υποβληθεί η αίτηση πρέπει από τη μια να εξασφαλιστεί το κεφάλαιο, και από την άλλη να διοριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να εξευρεθούν τα διευθυντικά στελέχη που θα αναλάβουν τη νέα Συνεργατική.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, εάν όλα προχωρήσουν ομαλά, αναμένεται πως αυτή η αίτηση θα κατατεθεί τέλη του 2026, και ενδεχομένως, η Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα να λάβει τις τελικές εγκρίσεις εντός του 2028. Αυτό όμως πρέπει να σημειωθεί πως αφορά το αισιόδοξο σενάριο.

Θέλουν 42 εκατ. ευρώ

Από τις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διάθεση 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ έκαστη, με ελάχιστη συμμετοχή τις 100 μετοχές. Με απλά λόγια, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να αγοράσει μετοχές για τη νέα Συνεργατική με κατώτατο ποσό τα 100 ευρώ, εξασφαλίζοντας δηλαδή, το λιγότερο, 100 μετοχές. Η αγορά των μετοχών θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της Athlos Capital και θα συνεχιστεί μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου.

Τώρα, σε περίπτωση που μέχρι τις 17 Νοεμβρίου δεν συγκεντρωθεί το συγκεκριμένο ποσό ή ποσό που να ανταποκρίνεται στις μελέτες βιωσιμότητας για να μπορεί να υποβληθεί η αίτηση, τότε τους παρέχεται το δικαίωμα για να προχωρήσουν με νέα προσφορά μετοχών.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, το ενδιαφέρον τόσο από πολίτες, όσο και από οργανωμένα σύνολα και εταιρείες είναι μεγάλο, ωστόσο, αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί και στο ουσιαστικό σκέλος της προσπάθειας που είναι η αγορά μετοχών.

Αξίζει να σημειωθεί πως όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μόνο κυπριακές εταιρείες μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά μετοχών. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως σύμφωνα με τους σχεδιασμούς το 60% του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει σε φυσικά πρόσωπα, με δικαίωμα μίας ψήφου ανά κάτοχο μετοχών ανεξαρτήτου αριθμού μετοχών. Εν αντιθέσει, για το υπόλοιπο 40% που θα ανήκει σε νομικά πρόσωπα και εταιρείες αυτή η συμμετοχή θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που κατέχουν.

Επτασφράγιστο μυστικό

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, για να προχωρήσει η αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα πρέπει να διοριστεί Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόθεση, ώστε η νέα Συνεργατική να είναι ανταγωνιστική και να μπορεί να δουλέψει από τη πρώτη ημέρα λειτουργίας της με επαγγελματισμό, είναι να διοριστούν άτομα που κατέχουν ήδη πολυετή εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» έχει γίνει ήδη βολιδοσκόπηση προσώπων, ωστόσο, για ευνόητους λόγους τα ονόματα τους παραμένουν προς το παρόν ως επτασφράγιστο μυστικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως για σκοπούς διαφάνειας και τήρησης των διαδικασιών, η επιλογή αυτών των προσώπων θα γίνει αφού προηγηθεί αξιολόγηση των βιογραφικών και από ανεξάρτητο συνεργάτη, δηλαδή βάσει των διαδικασιών που ακολουθούνται και από άλλους μεγάλους οργανισμούς όταν προχωρούν με προσλήψεις ατόμων που στελεχώνουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

«Μαζί θα τον ξανακτίσουμε»

Ο κ. Χάμπας είπε στον «Φ» πως αυτή η προσπάθεια είναι συλλογική από όλους τους ιδεολογικούς και κομματικούς χώρους. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανάφερε, σκοπός όλων είναι «να παντρέψουν τη συνεργατική ιδέα με τη νέα εποχή».

Ερωτηθείς σχετικά για το πώς θα αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τον Συνεργατισμό στην κατάρρευση, τόνισε πως στόχος είναι όπως εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και όλα τα δάνεια θα δίνονται με τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις.