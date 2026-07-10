Αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, η προσπάθεια για τη δημιουργία της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, με την εναρκτήρια τελετή διάθεσης μετοχών στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού Λτδ.

Τα βασικά στοιχεία της έκδοσης είναι:

Έκδοση έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών .

. Τιμή διάθεσης €1 ανά μετοχή .

. Στόχος άντλησης έως €42 εκατ.

Ελάχιστη συμμετοχή 100 μετοχές, δηλαδή επένδυση από €100 .

. Το 60% της έκδοσης απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα.

Το 40% απευθύνεται σε κυπριακές εταιρείες.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης, η έκδοση μπορεί να επεκταθεί έως τα 100 εκατομμύρια μετοχές.

Η δημόσια προσφορά πραγματοποιείται μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ωστόσο, η διάθεση μετοχών δεν ισοδυναμεί με τραπεζική άδεια. Μετά την ολοκλήρωση της άντλησης κεφαλαίων, θα υποβληθεί πλήρης αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων:

Η κεφαλαιακή επάρκεια.

Το επιχειρηματικό σχέδιο.

Η εταιρική διακυβέρνηση.

Η διαχείριση κινδύνων.

Οι μηχανισμοί συμμόρφωσης.

Η τεχνολογική υποδομή.

Η τελική απόφαση για τη χορήγηση άδειας θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακά προσανατολισμένου συνεργατικού οργανισμού, με στόχο τη στήριξη εργαζομένων, αγροτών, νέων ζευγαριών, οικογενειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.