Μία μεγάλου κύρους και ιδιαίτερης σημασίας διάκριση απέσπασε η Τράπεζα Κύπρου, καθώς αναδείχθηκε “Most Honored Company” στη διεθνούς κύρους ετήσια αξιολόγηση της Extel.

Η Τράπεζα κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Emerging EMEA Financials), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία και την εμπιστοσύνη που αποπνέει στις διεθνείς αγορές.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση της Τράπεζας Κύπρου και των στελεχών της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς προκύπτει απευθείας από την ψήφο των ίδιων των πρωταγωνιστών της αγοράς.

Πέρα από τη συνολική αναγνώριση του Ομίλου, η Διοικητική Ομάδα της Τράπεζας κατέγραψε, επίσης, εξαιρετικές επιδόσεις στις ατομικές κατηγορίες, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, η Ελίζα Λειβαδιώτου, Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, αναδείχθηκε κορυφαία Οικονομική Διευθύντρια (Best CFO), κατακτώντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ανεξάρτητων αναλυτών της αγοράς και τη δεύτερη θέση στην κατάταξη των πωλητών. Η σημαντική αυτή πρωτιά υπογραμμίζει την υψηλή αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την τεχνική κατάρτιση με την οποία η Διοίκηση επικοινωνεί το όραμα και τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας.

Παράλληλα, οι προσπάθειες της ομάδας Επενδυτικών Σχέσεων επιβραβεύτηκαν εξίσου, με την Αννίτα Παύλου, Manager Strategy, Investor Relations & ESG, καθώς και τη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων (IR Team) της Τράπεζας Κύπρου, να κατακτούν αμφότερες τη δεύτερη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους (Best IR Professional και Best IR Team).

Αναγνώριση από την ίδια την επενδυτική κοινότητα

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε μετά από αυστηρή αξιολόγηση 454 κορυφαίων διαχειριστών χαρτοφυλακίων, διεθνών αναλυτών και εξειδικευμένων ερευνητών, οι οποίοι εκπροσωπούν 247 κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Η ευρεία αυτή συμμετοχή από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα προσδίδει μοναδική εγκυρότητα στη διάκριση, επιβεβαιώνοντας την υψηλή εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την Τράπεζα οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές.

Σχετικά με την Extel

Η Extel είναι διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Oι έρευνές της αποτελούν για την επενδυτική κοινότητα το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης στελεχών και οργανισμών.