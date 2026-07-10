Την πληροφορία ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας πούλησε το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα των S-400 σε χώρα του Κόλπου μεταφέρει σε σημερινό του άρθρο ο αρθρογράφος της Hürriyet, Αμπντουλκαντίρ Σελβί.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του «σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν οι S-400 έχουν πουληθεί σε τρίτη χώρα και η πώληση θα ανακοινωθεί σήμερα. Οι S-400 θα πάνε σε χώρα του Κόλπου».

Σύμφωνα με τον ίδιο «χθες ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία με τα τελευταία εναπομείναντα θέματα να επιλύονται τα μεσάνυχτα».

Κατά τον Σελβί «κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, άλλοι λένε το Κατάρ. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση».

Χθες η ίδια εφημερίδα έγραφε ότι η συγκεκριμένη φόρμουλα θεωρείται από αμερικανικής πλευράς η πλέον συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ανοίγοντας τον δρόμο τόσο για την άρση των κυρώσεων CAATSA όσο και για την επανεκκίνηση της διαδικασίας σχετικά με τα μαχητικά F-35, χωρίς όμως να σημαίνει αυτόματα και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα.

Η εφημερίδα πρόσθετε ακόμα, ότι βάσει της συμφωνίας τελικού χρήστη με τη Ρωσία, οποιαδήποτε μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα απαιτεί τη συναίνεση της Μόσχας και αναφέρει πως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ρωσική πλευρά δεν εμφανιζόταν καταρχήν αρνητική σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

protothema.gr