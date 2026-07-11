Όλο και περισσότεροι αναζητούμε τρόπους να καθαρίζουμε καλύτερα τα φρούτα και τα λαχανικά πριν τα καταναλώσουμε. Στο εμπόριο κυκλοφορούν ειδικά σπρέι καθαρισμού, ενώ στα social media κυριαρχούν συμβουλές που προτείνουν ξίδι, μαγειρική σόδα ή ακόμη και αλάτι για την απομάκρυνση φυτοφαρμάκων και μικροβίων.

Τι λένε όμως οι ειδικοί; Σύμφωνα με όσα συγκέντρωσε το Healthline, αλλά και τις επίσημες οδηγίες των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, στις περισσότερες περιπτώσεις το απλό τρεχούμενο νερό αρκεί.

Χρειάζονται τα ειδικά σπρέι καθαρισμού;

Παρότι πολλά προϊόντα υπόσχονται καλύτερη απομάκρυνση χώματος, βακτηρίων και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως είναι πιο αποτελεσματικά από το σωστό πλύσιμο με νερό.

Επιπλέον, ο FDA δεν συστήνει τη χρήση εμπορικών καθαριστικών για φρούτα και λαχανικά, καθώς η αποτελεσματικότητα και τα υπολείμματά τους δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως.

Ξίδι και μαγειρική σόδα: βοηθούν ή όχι;

Το ξίδι και η μαγειρική σόδα θεωρούνται από πολλούς πιο «φυσικές» λύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το το Consumer Reports, για την καθημερινή χρήση δεν έχουν αποδειχθεί σημαντικά πιο αποτελεσματικά από το απλό νερό, ενώ μπορεί να αφήσουν γε ύση ή υπολείμματα στην επιφάνεια των τροφίμων.

Μάλιστα, πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση έδειξε ότι διαλύματα με μαγειρική σόδα ή ξίδι μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να μειώσουν περισσότερο τα υπολείμματα συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων σε σχέση με το απλό ξέβγαλμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το είδος του φυτοφαρμάκου, το φρούτο ή λαχανικό και τις συνθήκες εφαρμογής, γι’ αυτό και οι επίσημες οδηγίες εξακολουθούν να προτείνουν το καλό πλύσιμο κάτω από τρεχούμενο νερό ως βασική πρακτική.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Οι οδηγίες του CDC είναι απλές:

Πλένουμε πάντα τα χέρια μας πριν αγγίξουμε τα τρόφιμα.

Ξεπλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά κάτω από άφθονο τρεχούμενο κρύο νερό.

Στα πιο σκληρά λαχανικά, όπως πατάτες, καρότα ή αγγούρια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια καθαρή βούρτσα τροφίμων.

Δεν χρησιμοποιούμε σαπούνι, χλωρίνη ή απορρυπαντικά.

Στεγνώνουμε τα προϊόντα με καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας πριν τα αποθηκεύσουμε ή τα καταναλώσουμε.

Κάθε τρόφιμο θέλει διαφορετική μεταχείριση, δεν καθαρίζονται όλα με τον ίδιο τρόπο.

Τα μούρα καλό είναι να πλένονται λίγο πριν καταναλωθούν, καθώς η υγρασία επιταχύνει την ανάπτυξη μούχλας.

Τα φυλλώδη λαχανικά πρέπει να ξεπλένονται σχολαστικά, εκτός αν η συσκευασία αναφέρει ότι είναι ήδη πλυμένα και έτοιμα προς κατανάλωση.

Τα μήλα, τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα δαμάσκηνα ωφελούνται από ελαφρύ τρίψιμο με τα χέρια κατά το ξέβγαλμα.

Ακόμη και πορτοκάλια ή μπανάνες, των οποίων τη φλούδα δεν τρώμε, καλό είναι να ξεπλένονται πριν τα ξεφλουδίσουμε, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από τη φλούδα στο εσωτερικό του φρούτου μέσω των χεριών ή του μαχαιριού.

huffposts.gr