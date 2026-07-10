Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό Τύπο, ο Ερχιουρμάν προσήλθε με έντονο πόνο στο στήθος, ενώ υποβάλλεται σε αιματολογικές εξετάσεις και περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.

Η αδιαθεσία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης «Η Δημόσια Μνήμη της Ζωγραφικής», που πραγματοποιήθηκε στο παλαιό Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να εκδώσουν αναλυτικό ιατρικό ανακοινωθέν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.