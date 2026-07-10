Στο 25% ανήλθε το 2025 το ποσοστό των πρόσφατων αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο που απέκτησαν εμπειρία μάθησης στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο για την εφαρμογή της σχετικής Σύστασης σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα, το ποσοστό της Κύπρου βρίσκεται κάτω από τον στόχο της ΕΕ για 60% στη μάθηση στον χώρο εργασίας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, σε επίπεδο ΕΕ, ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς το 66% των πρόσφατων αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απέκτησαν εμπειρία μάθησης στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πρόοδος διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Πιο συγκεκριμένα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία με 95,4%, στη Γαλλία με 93,2% και στη Γερμανία, με 93,0%. Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία με 9,1%, στην Τσεχία με 15,2% και στην Ιταλία, με 22,0%.

Η έρευνα της ΕΕ δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως γρήγορη διαδρομή προς ελκυστικές και καλά αμειβόμενες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το 85% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει χρήσιμες τεχνικές δεξιότητες για την εργασία, ενώ το 82% θεωρεί ότι οδηγεί σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Παράλληλα, το 66% πιστεύει ότι οδηγεί σε καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι για να αρχίσουν να εργάζονται και να κερδίζουν χρήματα νωρίτερα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνδυάζει τη μάθηση στην τάξη με την πρακτική εμπειρία, ώστε να εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες.

Το 73% θεωρεί ότι προσφέρει υψηλής ποιότητας μάθηση, το 79% δηλώνει ότι παρέχεται από ικανούς εκπαιδευτικούς και το 78% πιστεύει ότι επωφελείται από σύγχρονες υποδομές.

Πολλοί ερωτηθέντες αναγνωρίζουν επίσης τις δυνατότητες προόδου που προσφέρει, καθώς το 67% πιστεύει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχει διαδρομές πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 64% θεωρεί τις ευκαιρίες για σπουδές στο εξωτερικό ως πρόσθετο όφελος.

Όταν αποφασίζουν αν θα επιλέξουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι επηρεάζονται κυρίως από τις προοπτικές απασχόλησης και τις αποδοχές, σε ποσοστό 53%. Ακολουθούν οι συμβουλές της οικογένειας, με 35% και των εκπαιδευτικών ή συμβούλων, με 28%.

Η έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να εντοπίζουν περιορισμούς στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι μισοί ερωτηθέντες θεωρούν ότι δεν κάνει αρκετά για τη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση, η γραφή και οι ψηφιακές δεξιότητες ή ευρύτερων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία και η κριτική σκέψη.

Τα έμφυλα στερεότυπα παραμένουν επίσης ζήτημα, με το 71% να συμφωνεί ότι οι γυναίκες συχνά κατευθύνονται προς τη γενική εκπαίδευση αντί προς τεχνικά αντικείμενα, γεγονός που, σύμφωνα με την έρευνα, περιορίζει τις επιλογές και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

ΚΥΠΕ