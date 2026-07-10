Ύποπτοι και για την απόπειρα ληστείας σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κίτι είναι οι δύο συλληφθέντες για την απόπειρα ληστείας χρυσοχοείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία που φέρεται να συνδέει τα δύο πρόσωπα και με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πρόκειται για έναν Ισραηλινό και έναν Ρουμάνο οι οποίο είχαν συλληφθεί για απόπειρα ληστείας κοσμηματοπωλείου στην περιοχή Δροσιάς στη Λάρνακα.

Η απόπειρα ληστείας καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος άνδρας εισήλθε στο χρυσοχοείο και πρόταξε πιστόλι εναντίον του 73 χρόνου ιδιοκτήτη. Αυτός φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια και γιλέκο εταιρείας διανομής φαγητού, ενώ είχε καλυμμένο το κεφάλι με μαύρο κράνος μοτοσικλέτας.

Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε και τότε ο επίδοξος ληστής τον κτύπησε στο κεφάλι με το πιστόλι προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Παρά τον τραυματισμό του ο 73χρονος συνέχισε ν’ αντιδρά και κατάφερε ν’ απωθήσει τον δράστη εκτός του καταστήματος. Ο άγνωστος άντρας θεάθηκε στη συνέχεια να εισέρχεται σε όχημα που τον περίμενε εκτός του καταστήματος.

Όσον αφορά την απόπειρα ληστείας σε τράπεζα, οι δύο ύποπτοι είχαν μεταβεί έξω από υποκατάστημα στο Κίτι, όπου στάθμευσαν το όχημά τους στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια εξήλθαν από το όχημα, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και κρατώντας τσάντες κατευθύνθηκαν προς την είσοδο της τράπεζας. Ωστόσο, η είσοδος δεν άνοιξε, καθώς λειτουργούσε ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, επέστρεψαν στο όχημά τους, επιβιβάστηκαν και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Οι δύο ύποπτοι τελούν υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος, ενώ τις υποθέσεις διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.