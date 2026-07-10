Την Παρασκευή, η ώρα 20:10 σημειώθηκε τεχνική βλάβη στο Σύστημα Παραγωγής, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της Μονάδας Παραγωγής ΑΤ/Σ 1 στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού φορτισμένη στα 60 MW με επακόλουθο την απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).

«Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 20 λεπτών», καταλήγει η ανακοίνωση.

«Λόγω βλάβης στο σύστημα παραγωγής της ΑΗΚ έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές παγκύπρια», αναφέρεται και σε αυτόματο τηλεφωνικό μήνυμα της ΑΗΚ ενώ προστίθεται ότι «επιλαμβάνεται της βλάβης».

Σημειώνεται ότι λόγω της βλάβης τα φώτα τροχαίας στην περιοχή Στροβόλου τέθηκαν εκτός λειτουργίας.