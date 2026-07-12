Στους 40 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία στο εσωτερικό σήμερα Κυριακή και θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προσανατολίζεται στην έκδοση κίτρινης προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες σε καθημερινή βάση.

Αναλυτικά ο καιρός

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Σταδιακά αναμένεται να σχηματιστεί αυξημένη χαμηλή νέφωση τοπικά στα παράλια, ενώ κατά τις αυγινές ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Πέμπτη θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 3 το απόγευμα ήταν:

Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία Λευκωσία: 39°C 22°C 33% Αεροδρόμιο Λάρνακας: 34°C 23°C 55% Λεμεσός: 33°C 21°C 57% Αεροδρόμιο Πάφου: 30°C 23°C 76% Φρέναρος: 34°C 23°C 50% Πρόδρομος: 28°C 20°C 49% Πόλις Χρυσοχούς: 34°C 23°C 53%

Έρχονται κίτρινες προειδοποιήσεις έως την Τετάρτη

Όπως προαναφέρθηκε, στους 40 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία στο εσωτερικό την Κυριακή και θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προσανατολίζεται στην έκδοση κίτρινης προειδοποίησης για υψηλές θερμοκρασίες σε καθημερινή βάση.

Όπως δήλωσε ο λειτουργός Μετεωρολογίας, Ματθαίος Παπαδάκης, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό κατά το τετραήμερο, ενώ οι προειδοποιήσεις αναμένεται να εκδίδονται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Όπως σημείωσε η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες εκδόθηκε χθες Σάββατο απόγευμα. Ο κ. Παπαδάκης πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε περίπου 2 με 25 βαθμούς πιο ψηλά από την κανονική για την εποχή θερμοκρασία αλλά όχι σε κλοιό καύσωνα, ο οποίος μετριέται και με τα επίπεδα υγρασίας και ανέμου.

Η θερμοκρασία από σήμερα Κυριακή ανέβηκε και κυμάνθηκε γύρω στους 40 στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. «Με αυτές τις θερμοκρασίες εκδίδουμε και κίτρινη προειδοποίηση για το εσωτερικό για ψηλές θερμοκρασίες. Περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την υγρασία, ο κ. Παπαδάκης είπε ότι είναι γενικά σε χαμηλή επίπεδα εκτός από το βράδυ στα παράλια, ενώ αναμένονται και αραιές ομίχλες και χαμηλά νέφη.

Σε παρατήρηση ότι μέχρι τώρα το καλοκαίρι «μας πήγε καλά και δεν ήταν βαρύ», ο Λειτουργός Μετεωρολογίας είπε ότι οι θερμοκρασίες ήταν κοντά στις κανονικές για την εποχή, αλλά φαίνεται δειλά – δειλά ότι μπαίνουμε σε πιο ψηλές θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ