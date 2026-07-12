Σε γρίφο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται, για ακόμη μία φορά, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες πλευρές βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα Στενά έχουν κλείσει μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, ενώ η Ουάσινγκτον, διά στόματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει κατηγορηματικά ότι παραμένουν ανοιχτά. Από την πλευρά της, η CENTCOM διαβεβαιώνει ότι ο αμερικανικός στόλος είναι σε θέση να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από την περιοχή.

DENTCOM: Μπορούμε να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Το Στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό για όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ημέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών δυνάμεων, κι ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο.

The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Η Τεχεράνη νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού, με αφορμή την επίθεση σε πλοίο στη θαλάσσια οδό, θέτοντας για άλλη μια φορά υπό αμφισβήτηση πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου τα δύο εμπόλεμα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, που μεσολαβεί για την επίλυση της σύγκρουσης αυτής, συνεχίζει να μάχεται για «αποκλιμάκωση», καλώντας τις δύο πλευρές να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση».

Σύμβουλος Χαμενεΐ: Το Στενό του Ορμούζ είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πιο σημαντικό από «δεκάδες ατομικές βόμβες», δεσμευόμενος να προστατεύσει αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Αυτή η στρατηγική θαλάσσια οδός είναι πιο σημαντική από δεκάδες ατομικές βόμβες, και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα την προστατεύσει», ανέφερε ο Μοχσέν Ρεζάε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Ιρανός αξιωματούχος: Το Ορμούζ λειτουργεί ως στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο

Ο Μοχσέν Ρεζάε, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι «ένα από τα συστατικά στοιχεία της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων».

«Το Ορμούζ λειτουργεί ως στρατηγικό αποτρεπτικό μέσο και το Ιράν θα προστατεύσει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας βασιζόμενο στις αμυντικές του δυνατότητες και την εθνική του ισχύ», δήλωσε ο Ρεζάε σε σχόλια που αναφέρθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

skai.gr