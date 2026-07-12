Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής η είδηση του θανάτου του Τζέιντεν Άνταμς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, λίγες ημέρες μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο διεθνής μέσος της Μαμελόντι Σάνταουνς θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας και είχε σημαντική συμβολή στην ιστορική πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι τη φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Οι τελευταίες ώρες γύρω από την υπόθεση του Άνταμς έχουν προκαλέσει σοκ και έντονο προβληματισμό, καθώς νέα στοιχεία συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από τη διάρκεια του τουρνουά δείχνουν πως ο 25χρονος ποδοσφαιριστής δεν ήταν σε καλή κατάσταση, κάτι που εκ των υστέρων μοιάζει ακόμη πιο ανησυχητικό.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η κάμερα τον καταγράφει καθισμένο στον πάγκο, απομονωμένο, να κοιτάζει επίμονα σε ένα σημείο χωρίς να αντιδρά σε όσα συμβαίνουν γύρω του. Η εικόνα του δείχνει έναν άνθρωπο «χαμένο», μακριά από την ένταση και τον ρυθμό του αγώνα. Σε άλλο βίντεο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ενώ οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν την πρόκριση, εκείνος βρίσκεται στα αποδυτήρια, καθισμένος μόνος, χωρίς να συμμετέχει στη χαρά της ομάδας.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά φαίνεται ότι ο παίκτης της Μαμελόντι Σάνταουνς αυτοκτόνησε λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από το τουρνουά, αφού πάλευε με την κατάθλιψη για χρόνια. Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως ο θάνατος του Άνταμς σε τόσο νεαρή ηλικία, μόλις στα 25 του χρόνια, έχει συγκλονίσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي "جيدن آدامز" واللي توفي اليوم، قيل انه كان يعاني من الاكتئاب الحاد وظهرت للتو مقاطع سابقه له من ايام كاس العالم:



– اول واحد وهو جالس في مقاعد البدلاء بدون ردة فعل وباين على ملامحه القلق والحزن

– الثاني بعد احتفال فريقه بالتاهل للدور القادم في البطوله… https://t.co/aVcOKzjbkT pic.twitter.com/Jn3X2vrtgg — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 11, 2026

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