Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων στην επαρχία Λευκωσίας, προχώρησε η Αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και αποφυγή δείγματος εκπνοής σε τελικό έλεγχο αλκοόλης.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ανακόπηκε για έλεγχο όχημα που οδηγείτο από 40χρονο, στη λεωφόρο Στροβόλου στη Λευκωσία. Ο 40χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη 77μg% αντί 9μg% που είναι το ανώτατο από τον νόμο όριο, ενώ στην συνέχεια αρνήθηκε να προβεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε άλλη περίπτωση, 51χρονος ανακόπηκε για έλεγχο λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη στη Λευκωσία, και σε τελικό έλεγχο αλκοόλης τον οποίο υποβλήθηκε, εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 85μg% αντί 22μg%, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε μια άλλη περίπτωση, 39χρονος ανακόπηκε για έλεγχο γύρω στις 3:10 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Στροβόλου στη Λευκωσία. Ακολούθως, υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη 64μg% αντί 22μg%, ενώ στην συνέχεια αρνήθηκε να προβεί σε τελικό έλεγχο αλκοόλης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Τέλος, γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα, 30χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας στην οδό Κίμωνος στη Λευκωσία και ανακόπηκε. Από έλεγχο των στοιχείων του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι αυτό οδηγείτο χωρίς να είναι σε ισχύ η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το πιστοποιητικό καταλληλότητας. Ακολούθως ο 30χρονος υποβλήθηκε σε τελικό έλεγχο αλκοόλης με θετική ένδειξη 90μg% αντί 9μg%.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες, αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για άμεση καταχώρηση υποθέσεων εναντίον τους, σε σχέση με τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξαν.

Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Δομετίου και Στροβόλου, συνεχίζουν τις εξετάσεις.