Σε διευρυμένο κυβερνητικό ανασχηματισμό προχωρά τις επόμενες ώρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με μία από τις αλλαγές του να είναι και η αντικατάσταση της πρωθυπουργού της χώρας Γιούλια Σβιρεντένκο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ουκρανός πρόεδρος αποφάσισε να αναδιαμορφώσει την εκτελεστική εξουσία, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Σβιριντένκο είχε αναλάβει την πρωθυπουργία έπειτα από τον ανασχηματισμό του 2025 και είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική πολιτική της χώρας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι έχει προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλιας Σβιριντένκο.

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη» ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ.

«Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβυλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Ζελένσκι έχει συνδέσει τις κυβερνητικές αλλαγές με την ανάγκη επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας και βελτίωσης της κρατικής λειτουργίας, ενώ αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα πρέπει να λάβουν την προβλεπόμενη κοινοβουλευτική έγκριση πριν τεθούν σε ισχύ.

cnn.gr