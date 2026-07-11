Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Κίεβο, ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα σήμανε συναγερμός για νέα ρωσική πυραυλική επίθεση.

Τις εκρήξεις κατέγραψαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρίσκονται επί τόπου.

Οι σειρήνες ήχησαν αρκετά λεπτά μετά την πρώτη έκρηξη, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι του AFP.

«Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα με πυραύλους», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, καλώντας τους κατοίκους να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε αργότερα πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

protothema.gr