Η Ουκρανία δεν κατάφερε να αναχαιτίσει κανέναν βαλλιστικό πύραυλο κατά τη διάρκεια της τελευταίας μεγάλης ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο, της δεύτερης μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η επίθεση συγκαταλέγεται στα φονικότερα πλήγματα που έχει δεχθεί η ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου.

Η Ρωσία επιτέθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου και της ευρύτερης περιοχής τα ξημερώματα της Δευτέρας 6 Ιουλίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, καθώς πύραυλοι έπληξαν πολυκατοικίες σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης της πόλης του Κιέβου (KMVA), Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν σε περισσότερα από 20 σημεία πρόσκρουσης στην πρωτεύουσα.

Last night, Kyiv came under a massive Russian attack. Russia launched 68 missiles and 351 attack drones. Response efforts are still underway. Damage has been recorded at more than 10 locations across the city, including residential buildings. All necessary services are on the… pic.twitter.com/101XvDDYs1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

Επίθεση με 419 πυραύλους και drones

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία ξεκίνησε μια μαζική συνδυασμένη επίθεση από τις 18:00 της Κυριακής, χρησιμοποιώντας επιθετικά drones και πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από αέρος, ξηρά και θάλασσα. Βασικός στόχος ήταν το Κίεβο.

Συνολικά, τα ουκρανικά ραντάρ εντόπισαν 419 εναέριους στόχους: 68 πυραύλους και 351 drones διαφόρων τύπων.

Ανάμεσά τους:

23 βαλλιστικοί πύραυλοι Iskander-M/S-400

6 αντιπλοϊκοί πύραυλοι 3M22 Zircon/Onyx

33 πύραυλοι cruise Kh-101

6 πύραυλοι cruise Kalibr

351 drones τύπου Shahed, Gerbera, Italmas και drones-δολώματα

🇺🇦🇷🇺 Several civilians, including children, were reportedly injured and killed in Russia's overnight attack on Kyiv



Russia launched 68 missiles and 351 attack drones across several regions of Ukraine, supposedly targeting parts of Ukraine's military manufacturing sector, but… https://t.co/2LK4MzMsJK pic.twitter.com/NgrApXWhIm July 6, 2026

Η επίθεση αντιμετωπίστηκε από μαχητικά αεροσκάφη, μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, μη επανδρωμένα συστήματα και κινητές ομάδες πυρός.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η ουκρανική άμυνα κατέστρεψε ή εξουδετέρωσε 363 εκτοξεύσεις — 37 πυραύλους cruise και 326 drones. Συγκεκριμένα αναχαιτίστηκαν 31 πύραυλοι Kh-101, έξι Kalibr και 326 drones.

Ωστόσο, κανένας από τους βαλλιστικούς ή αντιπλοϊκούς πυραύλους δεν καταρρίφθηκε.

«Καταγράφηκαν πλήγματα από 29 βαλλιστικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων αντιπλοϊκών πυραύλων, και 18 επιθετικά drones σε 34 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από αναχαιτισμένα drones έπεσαν σε ακόμη 16 σημεία», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Цієї ночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять… pic.twitter.com/cf2vZzOZy2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2026

«Μία από τις χειρότερες επιθέσεις»

Ένα από τα πιο δημοφιλή ουκρανικά στρατιωτικά κανάλια παρακολούθησης στο Telegram, το Nikolaevsky Vanek, χαρακτήρισε το μπαράζ «πρωτοφανές».

«Ήταν μία από τις χειρότερες επιθέσεις. Ούτε ένας βαλλιστικός πύραυλος ή Zircon δεν καταρρίφθηκε», ανέφερε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ρωσία φαίνεται να βασίζεται όλο και περισσότερο στους βαλλιστικούς πυραύλους στις μεγαλύτερες επιθέσεις της.

Πολυκατοικίες στο στόχαστρο

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφηκαν στη συνοικία Ποντίλσκι του Κιέβου, όπου διαμερίσματα από τον πέμπτο έως τον ένατο όροφο πολυκατοικίας καταστράφηκαν.

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, δύο πολυώροφα κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν από ρωσικά πλήγματα.

Μία πολυκατοικία 25 ορόφων υπέστη σοβαρές ζημιές από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο, ενώ ένα άλλο κτίριο 30 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την πτώση συντριμμιών. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης στις συνοικίες Ομπολόνσκι και Χολοσίιβσκι.

Ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε ότι η Τρίτη θα είναι ημέρα πένθους για τα θύματα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως τη μεγαλύτερη ρωσική επιδρομή στην πρωτεύουσα.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες και όλες οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ακυρώθηκαν.

Ζελένσκι: Χρειαζόμαστε περισσότερους Patriot

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι – που είχε προειδοποιήσει για μαζικές επιθέσεις – επαίνεσε τις ουκρανικές δυνάμεις για την αναχαίτιση drones και πυραύλων cruise, αλλά αναγνώρισε ότι δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Οι στρατιώτες μας είχαν σήμερα καλά αποτελέσματα στην κατάρριψη drones και πυραύλων cruise, αλλά δυστυχώς όχι απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο βασικός λόγος είναι η συνεχιζόμενη έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης.

«Είναι κρίσιμο ο κόσμος – πάνω απ’ όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας – να φύγει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα με ισχυρές αποφάσεις για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας και την προστασία των απλών ανθρώπων», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας διαθέτουν ήδη τα μέσα για να βοηθήσουν. «Όσο οι πύραυλοι Patriot παραμένουν στις αποθήκες των συμμάχων μας, η Ρωσία θα συνεχίσει να χτυπά πολυκατοικίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχουν αρκετή δύναμη για να σταματήσουν αυτή την τρομοκρατία», κατέληξε.

protothema.gr