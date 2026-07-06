Στις 6 Ιουλίου 2026 υπογράφηκε νέα συμφωνία μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Υπουργείου Άμυνας, βάσει της οποίας η ΑΗΚ αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και οκταετή συντήρηση περίπου 4.400 φωτιστικών LED.

Τα νέα φωτιστικά θα αντικαταστήσουν ισάριθμα παλαιά φωτιστικά υψηλής πίεσης νατρίου σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της ΑΗΚ για ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και επίτευξη των ετήσιων στόχων εξοικονόμησης ενέργειας, προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Παράλληλα, συνάδει με την πολιτική του Υπουργείου Άμυνας για εξοικονόμηση ενέργειας και προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς μέσα από πολιτικές και δράσεις που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον, χωρίς να επηρεάζεται η επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Συνιστά επένδυση στη βελτίωση της ποιότητας του νυχτερινού φωτισμού εντός των στρατοπέδων, καθώς και σημαντική συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 65% σε σύγκριση με τα υφιστάμενα φωτιστικά.

Πέραν της οικονομικής εξοικονόμησης, το έργο έχει και έντονη περιβαλλοντική διάσταση, καθώς αναμένεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να περιορίσει την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και να ενισχύσει την πορεία προς την πράσινη μετάβαση.

Η ΑΗΚ αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες που προβλέπονται στη σύμβαση, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου την άνοιξη του 2027.

Η νέα συμφωνία αποτελεί το δεύτερο μέρος της κοινής προσπάθειας της ΑΗΚ και του Υπουργείου Άμυνας. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε το 2022 και αφορούσε την αντικατάσταση 2.200 ενεργοβόρων φωτιστικών σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.

Η συνεργασία των δύο πλευρών επεκτείνεται και σε άλλα έργα, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. Σύμφωνα με την ΑΗΚ και το Υπουργείο Άμυνας, στόχος είναι η υλοποίηση έργων που ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.