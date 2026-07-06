Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει μέτρα για την αντιμετώπιση των μεγάλων καθυστερήσεων που καταγράφονται σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της ΕΕ, γνωστού ως EES.

Οι καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων έχουν φθάσει, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ώρες αιχμής, έως και τις πέντε ώρες, με αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες να ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του συστήματος κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Το σύστημα Entry/Exit System καταγράφει ψηφιακά την είσοδο και έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για σύντομη διαμονή στον χώρο Σένγκεν, αντικαθιστώντας τη σφράγιση διαβατηρίων. Κατά την πρώτη εγγραφή συλλέγονται στοιχεία ταξιδιωτικού εγγράφου, φωτογραφία προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, ανέφερε ότι η Κομισιόν βρίσκεται σε επαφή με τα κράτη μέλη και την αεροπορική βιομηχανία, καθώς η πίεση στα αεροδρόμια αυξάνεται ενόψει της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Τι εξετάζεται

Ενίσχυση της υποστήριξης προς τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των αυξημένων ροών επιβατών.

Αξιοποίηση προσωπικού της Frontex στα πιο επιβαρυμένα σημεία διέλευσης.

στα πιο επιβαρυμένα σημεία διέλευσης. Ευρύτερη χρήση της εφαρμογής προεγγραφής Travel to Europe, η οποία επιτρέπει σε ταξιδιώτες να καταχωρούν εκ των προτέρων στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου και φωτογραφία προσώπου.

Βελτιώσεις στις υποδομές και στην επιχειρησιακή ικανότητα των συνοριακών αρχών.

Η εφαρμογή της Frontex μπορεί να μειώσει τα βήματα που απαιτούνται κατά τον συνοριακό έλεγχο, ωστόσο δεν αντικαθιστά τον έλεγχο από συνοριοφύλακα ούτε την επιτόπια λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η χρήση της παραμένει προαιρετική για τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι μέρος των προβλημάτων δεν συνδέεται αποκλειστικά με το ίδιο το EES, αλλά και με προϋπάρχουσες ελλείψεις σε προσωπικό, τεχνικό εξοπλισμό και υποδομές στα αεροδρόμια.

Το EES τέθηκε πλήρως σε λειτουργία στις 10 Απριλίου 2026, έπειτα από σταδιακή εφαρμογή που είχε αρχίσει τον Οκτώβριο του 2025. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το σύστημα εφαρμόζεται σε όλα τα εξωτερικά σημεία διέλευσης του χώρου Σένγκεν.

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι διαχειριστές αεροδρομίων προειδοποιούν ότι χωρίς άμεσες προσαρμογές, οι ουρές ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τις ταξιδιωτικές ροές κατά τους θερινούς μήνες.

Capital.gr