Με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, η Αγγλία νίκησε με 2-1 την σκληροτράχηλη Νορβηγία και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Οι Σκανδιναβοί προηγήθηκαν με ένα απίθανο γκολ του Σιέλντερουπ, αλλά οι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Με τον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης να σκοράρει για δεύτερη φορά στις αρχές της παράτασης και να είναι αυτός που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με ανατροπή.

Αυτή η πρόκριση των «Τριών Λιονταριών» ήρθε με πολλά παράπονα από τους Νορβηγούς, κυρίως για τη φάση που οι Άγγλοι ισοφάρισαν με τον Μπέλιγχαμ. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν πως πριν από το γκολ και την στιγμή που ο Πίκφορντ εκτέλεσε ένα ελεύθερο, η μπάλα βρήκε στα καλώδια της spidercam!

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