Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από τις τοπικές Αρχές.

Οι ρωσικές επιθέσεις στόχευσαν τις πόλεις Σούμι στη βόρεια Ουκρανία, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τέσσερις πολίτες και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, και το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα όπου σκοτώθηκαν άλλοι δυο.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο δέχθηκε νέα πυραυλική επίθεση, με συνέπεια τον τραυματισμό 12 πολιτών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σίμπιχα, περιέγραψε τις επιθέσεις ως «εσκεμμένο φόνο αμάχων» και απηύθυνε κάλεσμα στους συμμάχους της χώρας για την παροχή στο Κίεβο αμυντικών συστημάτων για την αναχαίτιση των ρωσικών πυραύλων, με έμφαση στους βαλλιστικούς.

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία

Ανταποκριτές που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα μετέδωσαν ότι οι αρχικές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων του αεροπορικού συναγερμού στην πόλη.

Ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Όλεγκ Γκριγκόροφ διευκρίνισε μέσω Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς».

Ο προσωρινός δήμαρχος του Σούμι, Αρτέμ Κομπζάρ δημοσίευσε βίντεο στο Telegram που αποτυπώνει τις καταστροφές, δείχνοντας ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ένα μικρό λεωφορείο, καθώς και κρατήρες στο έδαφος από τις εκρήξεις.

Στο λιμάνι της Οδησσού, μια ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο δύο οδηγών φορτηγών, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές της χώρας, οι οποίες πρόσθεσαν ότι χτυπήθηκε και ένα πλοίο υπό σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι στην πρωτεύουσα τραυματίστηκαν δώδεκα άτομα, ανάμεσά τους και «δύο παιδιά 10 και 11 ετών». Δημοσιογράφοι στην περιοχή ανέφεραν δύο διαδοχικά κύματα εκρήξεων νωρίς το πρωί, έπειτα από προειδοποίηση των αρχών για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο επικεφαλής της διοίκησης της συνοικίας Νταρνίτσια, Ολεκσάντρ Κοβτούνοφ, δήλωσε ότι ένας από τους πυραύλους «έφερε θραύσματα που προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και σπίτια. Ευτυχώς οι δρόμοι ήταν άδειοι εκείνη τη στιγμή και κανένας δεν ήταν κοντά σε παράθυρο».

iefimerida.gr