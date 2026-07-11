Σοβαρή ρύπανση των υδάτων καταγράφεται από χθες στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Η θάλασσα σε μια μεγάλη έκταση, από την περιοχή των κέντρων αναψυχής στον πεζόδρομο του λιμανιού μέχρι τον πλατειακό χώρο του Κάστρου έχει γεμίσει πετρέλαιο και λάδια, δημιουργώντας ένα εφιαλτικό σκηνικό για τους επιχειρηματίες και επισκέπτες της περιοχής, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν τεθεί από χθες σε συναγερμό για την όσο το δυνατό γρηγορότερη άρση των συνεπειών της ρύπανσης αυτής.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε ξαφνικά χθες, όταν έκπληκτοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης στο λιμανάκι, αλλά και οι επαγγελματίες ψαράδες είδαν την λιμενολεκάνη να καταλαμβάνεται από ένα μαύρο χρώμα με τις κηλίδες πετρελαίου να είναι εμφανείς στην επιφάνεια των υδάτων.

Από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν προκύπτει σε πρώτη ανάλυση, όπως πληροφορείται το philenews, ότι η ρύπανση οφείλεται σε βλάβη σε υποδομή της περιοχής και όχι σε απόρριψη των υγρών ή σε βλάβη πλοιαρίων. Ειδικότερα, φαίνεται προκαταρκτικά ότι μεγάλο ντεπόζιτο της Αρχής Λιμένων που βρτίσκεται στο πίσω μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων του λιμανιού και το οποίο χρησιμεύει για την απορρόφηση υγρών απορριμμάτων από τα πλεούμενα που είναι ελλιμενισμένα, παρουσίασε βλάβη με αποτέλεσμα ο αγωγός του να αδειάσει το περιεχόμενο εντός της λιμενολεκάνης.

Για την απομάκρυνση του πετρελαίου και των λαδιών και τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής έχει αρχίσει έντονη κινητοποίηση από πλευράς των αρμοδίων προκειμένου η κατάσταση να επανέλθει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό.